Booliiska Kenya oo xiray 21 dumar ah oo u dhashay dalka Nepal

Lahaanshaha sawirka . Image caption Khariiradda

Dalka Kenya ciidamada booliiska waxay badbaadiyeeen 21 haween da'yar ah oo u dhashay dalka Nepal.

Booliiska wuxuu ugu dhacay gabdhahan laba goobood oo ah kuwa lagu caweeyo oo ku yaalla xaafad ka mid ah xaafadaha Nairobi oo haweenku macaamiisha ku maaweeliyaan.

Haweenkan oo la sheegay in la doonayay in si khaldan loo adeegsado oo looga faa'idaysto ayay boolsika waxay arrintan u xireen saddex qof oo looga shakiyay inay tahriibanayeen hablahani.

Boolsika magaalada Niarobi waxay shegeen inay wadaan baaritana ku aadan arrintan oo ay doonayaan bal inay ogadaan in falkani uu xiriir la leeyahay shabakadaha caalamiga ah ee wax tahriibiya.

Waxaana ay intaa ku dareen in sidoo kale ay doonayaan inay oggaadaan in hablahani ay si sharci daro ku soo galeen Kenya iyo in kale.

Sarkaal sare oo ka tirsan laanta dembi barista Kenya ayaa bartiisa twiterka ku qoray in CID, laanta ka hortaga tahriibka sharci darrada iyo hey'adda dowladda u qabailsan badbaadad caruurta ay u dhaceen goob lagu caweeyo ku taalla xaafadda westland, ayna halkaasi ka soo badbaadiyeen 21 gabdhood oo u dhashay dalka Nepal, kuwaasi oo sida ay oo sida ay booliska sheegeen gacanta ugu jiray kooxahaha wax tahriibiya.

Muuqaal laga soo duubay halka ay ciidammadu ka fuliyeen howgalka ayaa muujinaya haween xiran dhar qafiif ah ,oo ay garab socdaan ciidammada ammaanka, kuwaasi oo wejiga ka qarsanaya kamarooyiinka.

Horaantii sannadkan ayay aheyd markii ciidamada Kenya ay so badbaadiyeen 7 gabdhood oo u dhashay dalka Nepal iyo saddex ka soo jeeda dalka Hindiya, kuwaa oo gacanta ugu jiray kooxaha wax tahriibiya ee Magaaalada Mombasa.