Muranka Turkiga iyo Austria oo sababay in luuqadda Turkida “laga mamnuuco” Austria

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Wasaaradda gaadiidka ee dalka Austria aya soo rogtay amar mamnuucaya in luuqadda Turkida ay ka sii mid ahaato luuqadaha dadka baranaya darawalnimada looga qaado imtixaanka.

Inkastoo tira yar oo ka mid ah dadka baranaya darawalnimada ee dalkaasi ay door bidaan luuqadda Turkida, haddana waxaa la sheegayaa in luuqaddaasi tahay luuqadda labaad ee dalkaasi looga hadlo.

Wasiirka gaadiidka Austria, Norbert Hofer, oo ka tirsan xisbiga midigta fog ee Freedom Party ayaa sheegay in tallaabadaasi looga golleeyahay in lagu yareeyo kharashka dowladda uga baxaya tababarrada.

"Luuqad kastaa oo tababarka lagu bixinayo waxaa dowladda uga baxaya kharash badan oo aan loo qiil dayi karin," ayuu yiri wasiirka.

Balse waxa uu intaasi ku daray in tallaabadaasi sidoo kale looga golleeyahay in dadka lagu dhiirigeliyo in ay bartaan luuqadda Jarmalka.

"Caadiyan waa arrin la xiriirta yaraynta kharashka balse sidoo kale waxaa muhiim ah in la kala caddeeyo luuqadaha ay tahay in dadku imtixaanka ay ku galaan," ayuu yiri wasiirku mar uu la hadlayay idaacad ku taal dalkaasi.

Wasiirka gaadiidka ee Austria ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya dadka baranaya darawalnimada ay imtixaanka ku gali doonaan luuqadaha Ingiriiska, Koreshiyaanka iyo tan isloofeeniya looga hadlo.

Xisbiga uu wasiirkani ka tirsan yahay ee midigta fog oo ah mid aad uga soo horjeeda dadka soogalootiga ah ayaa jagooyin muhiim ah ka haya dowladda wadaagga ah ee dalkaasi Austria.

Isbadalkan lagu samaayay luuqadaha ay dadku ku galayaan imtixaanaadka ayaa ku soo beegmayo xilli uu sii xumaanayo xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Austria.

Hoggaamiyaha Austria, Sebastian Kurz, ayaa doonaya in midowga Yurub uu ka isaga baxo waddahadallada Turkiga ee ka mid noqoshada reer Yurub, go'aankaasi oo ka careysiiyay madaxweyne Rajjeb Tayyeb Erdogan.

Caradaasi ayaa sababtay in bishii May ee sanadkii 2017 uu Turkiga oo xubin muhiim ah ka ah gaashaanbuurta Nato uu diidmada qayaxan kala horyimaado iskaashiga Nato kala dhaxeeyo Austria.