Lahaanshaha sawirka EPA

Aabaha dhalay gabadh 10 jir ah oo u dhimatay dhiig bax kadib markii lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah ayaa difaacaya caado dhaqameedkan laga dayriyay.

Daahir Nuur ayay gabadhigiisa dhiig bax u dhimatay 17-kii bishan Luuliyo, 2 maalmood uun kadib markii lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah oo ah caado dhaqameed facweyn, balse la'isla waafaqay in ay tahay halis weyn.

Balse waraysi uu siiyay idaacada VOA ayuu ku sheegay in uu taageersanyahay caaddo dhaqameedkan.

Sida ay sheegtay hay'adda UNICEF, 98% boqolkiiba dumarka iyo gabdhaha ku nool Soomaaliya ayaa lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah.

Inkasta oo dastuurka Soomaaliya uu mamnuucayo, walloow uusan gabi ahaanba sharci darro ka dhigaynin, haddane si weyn ayaa loogu dhaqmaa gudaha Soomaaliya, iyo meelo badan oo ay Soomaalida degentahay.

Dr Cabdiraxmaan Cumar Xassan oo ah agaasimaha isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb ayaa VOA-da u sheegay in uusan waligiis arag qof bini'aadam ah oo xubintiisa taranka sidaas loo jarjaray.

Dr Cabdiraxmaan ayaa isku dayay in uu gabadha badbaadiyo, wuxuuse sheegay in gabadha ay ku dhacday teetano, taas oo ay u badantahay in ay ka qaadday qalabkii gudniinka loo adeegsaday oo ahaa mid mirirsan.

Aabaha dhalay gabadha ayaa sheegay in uusan ciddina wax u raacan doonin, wax dacwad ahna ku furi doonin dadkii mas'uulka ka ahaa gefka dhacay.

Xaawo Aaden Maxamed oo ah agaasimaha hay'adda GECPD ee Gaalkacayo oo arrimaha dumarka qaabilsan ayaa sheegtay in xitaa haddii lasoo xiro dumarkii gudniinka sameeyay in aysan wax micno ah samaynaynin, maadaamaa aysan jirin shuruuc degan oo lagu maxkamadayn karo. Waxaa hadalkaasi kasoo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters.

Dadaalo lagu doonayay in gudniinka fircooniga ah looga dhigo sharci daro gudaha Soomaaliya, ayaa waxaa sida la sheegay in hor taagay siyaasiyiin waxyaabo kale xeerinaya.