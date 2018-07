Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption John Kasich Barasaabka Ohio

Barasaabka gobolka Ohio John Kasich ayaa cafis u fidiyay Raymond Tibbetts oo ku xukunaa dil kadib markii ay soo baxeen xoggo dheeraad ah oo ku saabsan nolosha yaraantiisii iyo dhibaatooyinkii loo geystay.

Nin ka tirsan xeer beegtida oo lagu magacaabo Ross Geiger ayaa heley caddeymo ku saabsan in Mr Raymond jirkiisa la gubay, jaranjar dheer laga tuuray, islamarkaasna la garaacay markii uu yaraa.

Raymond ayaa lagu heley dacwad ah in uu dilay xaaskiisa iyo nin 67 jir ah sanadkii 1997-dii.

Cafiska ayaa waxa kaliya oo uu quseeyaa dilka, balse noloshiisa inta ka dhiman xabsi ayuu ku dhamaysan doonaa, iyada oo aanan la saamixi doonin.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Raymond Tibbetts ayaa lagu heley dilka labo qof

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Waa sariirta qofka lagu xirxiro marka lagu durayo irbadda lagu dilayo

21 sano ka hor Raymond ayaa dilay nin lagu magacaabo Fred Hicks, kaas oo xaaskiisa u shaqaaleeyay in ay xanaanayso, islamarkaasna lammaanahan siiyay guri ay dagaan.

Isla maalintaas waxa uu dilay xaaskiisa Judith Crawford oo 42 jir ahayd kadib markii uu dhex maray muran la xiriira daroogo uu isticmaalayay.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Waa sariirta qofka lagu xirxiro marka lagu durayo irbadda lagu dilayo

Markii ay soo korayeen, Raymond iyo walaalihiis ayaa aad loogu jir dilay meel ay dowladda leedahay oo carruuraha lagu xanaaneeyo.

Waxyaabaha lagu sameeyay waxaa ka mid ah in cunto loo diiday, in sariirta lagu xirxiray, in la garaacay iyo in xitaa jirkood la gubay.

Xogtan ayaanan lagu soo bandhigin dhagaysigii dacwadda, taas oo kaliftay in hadda dib loogu noqdo go'aankii hore.