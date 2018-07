Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Ugaarsiga ugu badan ee adduunka waxa uu ka dhacayaa dalka Mozambique

Shirkadda soo saarta dheemanka ee De Beers ee dalka Koonfur Afrika ayaa goob dalkaas ku taala ka kaxaynaysa illaa 200 oo maroodi ah, kuwaas oo la geynayo dalka Mozambique.

Balse dhibka jira ayaa ah in dalka la geynayo uu yahay dalka ugaarsiga xawayaanka adduunka ugu badan laga geysto, taas oo micnaheedu yahay in raxantan maroodiga ay naftooda halis gali karto.

Ujeedka ugu weyn ee loo kaxaynayo ayaa ah in meesha ay ku suganyihiin oo ah kaynta Venetia ee gobolka Limpopo ay tahay goob laga soo saaro dheemanka, shirkaddana waxa ay sheegtay in tirada maroodiga ay badatay, lagana yaabo in ay waxyeelo u geystaan deegaanka oo ay xaalufiyaan.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Xeer ilaalinta gobolka Maroodi-jjeex oo la horkeenay kaaliyaal maxkamadeed

Wararka waxa ay sheegayaan in wax ka badan kala bar maroodigii ku noolaa dalka Mozambique la ugaarsaday faantooda awgeed shantii sano ee lasoo dhaafay. Tusaale kaynta Niassa waxaa lagu dilay 11 kun oo maroodi ah laga soo bilaabo sanadkii 2007-dii. Waxaana hadda ku haray 1,500 kaliya.

Shirkadda De Beers ayaa waxa ay sheegtay in lacag dhan $500,000 ay ugu yaboohi doonto ururka Peace Parks Foundation, si loola dagaalamo ugaarsiga sharci darada ah.

Agaasimaha ururka Peace Pars Werner Myburgh ayaa soo dhaweeyay rarista maroodiyada.