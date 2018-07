Lahaanshaha sawirka Tallahasse Police Department/Facebook Image caption Sargaalka booliiska Tony Carlson iyo ninka darbi jiifka ah Phil

Sargaal booliis ah oo ku nool dalka Maraykanka ayaa aad loo ammaanay kadib markii uu tinta u jaray nin darbi jiif ah, ninkiina uu sidaas shaqo ku heley.

Sargaalkan oo lagu magacaabo Tony Carlson oo ka tirsan saldhigga booliiska Tallahassee, Florida, ayaa kaamiro laga duubay isaga oo tinta u jaraya nin darbi jiif ah oo lagu magacaabo Phil kaas oo ay aad tinta ugu baxday.

Sargaalkan ayaa bartiisa Facebook kusoo qorey in Phil uu u sheegay in shaqo looga balanqaaday maqaayadda caanka ah ee McDonald, shuruuduna tahay in uu tinta iska soo jaro.

"Wuxuu i weeydiiyay in aan garanayo sida loo sameeyo manqas jabay, maadaamaa uu manqaskiisa ka jabay, markii aan eegay waxaa manqaska ka dabacsanaa maqnaa hal bool, kadibna waan u dhuujiyay manqaska" ayuu yiri Tony.

Philib ayaa bilaabay in uu ku jarto manqaska, balse dhib ayuu markiiba kala kulmay maadaamaa uusan haysanin muraayad, sidaasi darteed sargaalkii booliiska ayaa hawsha la wareegay, garkiina u jaray.

Qof duubay muuqaalka ayaa booliiska ku wareejiyay, kuwaas oo markii dambe soo daabacay muuqaalka.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Booliis garka u jaraya nin darbi jiif ah

Dad badan ayaa aragtidooda kasoo dhiibtay muuqaalka, iyaga oo Tony ka codsaday bal in uu soo ogaado in uu ninkii shaqada heley iyo in kale.

Markii uu tooni dib u raadiyay ninkii ayaa waxa uu ogaaday in markale lagu xiray waraaqaha aqoonsiga, balse waxa uu Tony ninkii u sheegay in uu u hayo war farxad leh, kaas oo ah in uu email ka heley xafiiska xildhibaanka Aqalka Sare Marco Rubio, kaas oo u balan qaaday in waraaqihiisa aqoonsiga loo kaamil yeeli doono.