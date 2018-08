Image caption Degmada Buuhoodle

Wararka ka imaanaya degmada Buuhoodle ayaa sheegaya in laba mas'uul oo hore jagooyin siyaasadeed u soo qabtay lagu dilay qarax uu qof naftiisa biimey kula beegsaday magaalada, salaaddii makhrib ka dib.

Sida ay dad goob joog ah BBC u sheegeen waxaa qaraxa ku dhintay Cabdifataax Maxamed Cali (Rodman) oo hore la taliye ugu ahaan jiray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaliya Cumar Cabdirashiid Cali, iyo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Khaatumo, Axmed Maxamuud Doolaal.

Waxaa iyagana ku dhaawacmay halkaasi 3 qof.

Dhamaantood dadka la bartilmaameedsay ayaa sida way wararku sheegayaan waxay wada saarnaayeen hal gaari, ayagoo markaa ka soo baxay salaaddii makhrib.

Qofka qaraxa gaystay ayaa isku dhigay baabuurka si loo joojiyo, isagoo ka dibna is qarxiyey.

Qaraxa ka dib, ayey dadka deegaanku sheegeen inay goobta tageen booliska iyo ilaalada mas'uuliyiintaas, ayadoo halkaas laga maqlay rasaas la ridayey.

Waa markii ugu horraysay ee qarax noocaas uu ka dhaco degmada Buuhoodle.

Ilaa hadda ma jiro maamul ka hadlay, ama cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, waxaase dadka deegaanka ay BBC u sheegeen in loo malaynayo in bar tilmaameedku uu ahaa C/fataax Rodman oo beryahan la sheegayo in uu deegaankaas ka waday dhaqdhaaqyo u janjeera dhinaca Puntland oo ku lug leh xiisadda ka taagan Tukaraq.