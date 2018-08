Image caption Dhalinyarada Soomaalida ee London lagu dilay

12 kii bilood ee lasoo dhaafay waxaa magaalada London lagu dilay 12 dhalinyaro Soomaali ah, waxayna taas ka dhigantahay in bil kasta celcelis ahaan la dilayay hal wiil oo Soomaali ah.

Tirada guud ee dhalinyarada labka ah ee lagu dilay London waa 1299 qoowmiyadaha oo dhan, Soomaalida waxa ay tiradaasi ka tahay 10%.

Dadka carruurtooda la dilay waxaa ka mid ah Hooyo Fawsiyo Axmed, iyada oo oynaysa ayay BBC-da u sheegtay in ay haleeshay masiibo aysan aqoonin meel ay kaga timid.

Dadka qaar ayaaba hadda ka fikiraya sidii ay carruurtooda uga qixin lahaayeen Ingiriiska, islamarkaasna gayn lahaayeen meel bad qabta.

Naciimo Xareed oo ah agaasimaha ururka haweenka iyo dhallaanka ayaa sheegtay in dhibka ugu badan uu ku dhoco hooyooyinka, islamarkaasna aabayoowga ay yihiin kuwa maqan.

Balse Cabdi Muuse oo ah agaasimaha Ururka saaxiibadda Geeska ayaa qaba in hal qof uusan kaligiis wax qaban karin, wuxuuna yiri "Hal qof iyo hal qof oo inaga dhintaa xanuun weyn weeye, 10 boqolkiina waa wax badan, waxana anaga nala gudboon waxa ay yihiin in aan ogaanaa haddii aanan anaga is caawinin, cidna nama caawin karto".

Waa maxay sababta loo dilo dhalinyarada?

Waxaa xusuusin mudan in dadka la dilo aysan ku jirin dumarka dhalinyarada ah, kaliyana ay yihiin dhalinyarada labka ah, haddaba maxay tahay sababta?

Cabdi Muuse ayaa sharaxaya "Dhawr arrimood ayaa sabab u ah, koow waa askartii oo la dhimay, meelaha aan degenahay oo meelo faqri ah, dhalinyaradii oo aanan loo samaynin siyaasad arrimaha bulshada, dhalinyaradii oo wax ay qabtaan aanan haynin".

Mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee London oo magaciisa iyo wajihiisa aanan shaacin karin ayaa sheegay in dirir ka dhaxaysa kooxaha is abaabulay ee jinsiyadaha kala duwan iyo Soomaalida ay ugu wacanyihiin dilalka dhaca, wuxuuna yiri "Waxaa dhacda in la dilo wiil Soomaali ah oo aan xitaa ku lug lahayn rabshadaha, Soomaali ahaana loo dilo".

Dadka horey ay dhibaatadan usoo qabsatay waxaa ka mid ah Maxamed Xaashi oo ah xildhibaan golaha deegaanka xaafada London ka tirsan, markii uu 15 jir ahaa ayaa mindi lagu dhaawacay, wuxuuna yiri isaga oo dhacdadaas ka sheekeynaya "Mindida waxa ay igu dhacday ciyaal rabay in ay talefoonkayga qaataan, waxaanan damcay in aan la dagaalamo, kadibna mindida ayay I galiyeen, aniga waan baqay, waxaanan muddo watay kiyaawe, sababtoo ah waxaan is weeydiiyay, iyaga mindiyo ayay wataan, aniga maxaan wataa?".

Isaga xalka waxa uu arkaa in aanan Soomaalida gaar isu soocin, oo iyada oo ka mid ah bulshooyinka kale loo wajoho si wada jir ah.

Waxa kale oo uu qabaa in Soomaalida oo ka maqan golayaasha siyaasadda ee Ingiriiska ay ugu wacantahay in aanan la dajinin shuruuc lagu illaalinayo dhalinyarada Soomaalida.