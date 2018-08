Boris Johnson oon raali galin ka bixinaynin hadalka uu niqaabka ka yiri

Lahaanshaha sawirka Getty Images

Boris Johnson ayaa ku adkaysanaya hadalkii uu ka sheegay niqaabka ka dib markii gudoomiyaha xisbiga Conservative uu u sheegay in uu raali galin ka bixiyo.

Wasiirkii arrimaha dibadda ee hore ayaa lagu dhaliilay in uu yiri dumarka Muslimka ah ee niqaabka xiran "waxay u egyihiin "sanduuq" wuxuuna barbar dhigay "dadka bangiyada dhaca".

Ra'iisulwasaare Theresa May ayaa taageertay baaqyada loo jeedinayo Johnson ee ah in uu hadalkaas raali galin ka bixiyo, iyada oo sheegtay "in ay caddahay in hadalkaas la qoonsaday".

Balse qof ka agdhaw Johnson ayaa sheegay "in uusan raali galin ka bixin doonin", wuxuuna intaas ku daray in ay "qaabdarro tahay" in aragtidiisa lagu weeraro.

"Yaynaan ku dhicin dabin ah in la xiro doodaha ku saabsan waxyaabaha adadag," ayuu qofkaasi intaas ku daray.

Hadalka ka soo yeeray Johnson ee uu ku qoray wargeyska Daily Telegraph ayaa horseeday dhaleecayn ay u soo jeediyeen kooxaha Muslimiinta ah iyo qaar ka mid ah xildhibaannada Conservative iyo xisbiyada mucaaradka.