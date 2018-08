Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Goobaha tareenka laga raaco ee Melbourn ayaa laga joojinayaa baahinta taleefishinka Sky News Australia

Maamulka gobol muhiim ah oo ka tirsan dalka Australia ayaa soo saaray go'aan taleefishinka Sky looga joojinayo in laga daawado goobaha dadweynaha sida goobaha laga raaco tareenada.

Tan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii TV-ga uu waraystay nin lagu magacaabo Blair Cottrell oo lagu yaqaano in uu taageero u yahay Adolf Hitler , islamarkaasna lagu heley dacwad ah in uu muslimiinta necebyahay, islamarkaasna u hanjabay.

Wareysiga ayaa dalkaas ka dhaliyay buuq badan, iyada oo ay dadka sheegeen in qof ku baaqaya in dad la laayo, lana takooro aysan ahayn in laga wareysto warbaahinta ugu caansan dalkaas.

Sky News ayaa raaligalin ka bixisay wareysiga, waxayna gabi ahaanba joojisay barnaamijkii lagu wareystay.

"Nacayb iyo takoor boos kuma lahan bulshadeena dhexdooda" ayay tiri wasiiradda gaadiidka Jacinta Allen.

Cottrell ayaa wareysiga ku sheegay in Australia ay joojiso dadka soo galootiga ah iyo soo dhoofinta wax uu ku tilmaamay fikradaha qalaad.

Ninkan iyo saddex nin oo kale ayay maxkamad ku heshay dambi, kadib markii ay jilleen iyaga oo dad goowracaya, si ay uga mudaaharaadaan masaajid agtooda laga dhisayay.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Blair Cottrell

Dadka intooda badan waxa ay ka xumaadeen hadalada uu taleefishinka ka sheegay, gaar ahaan afkaaraha uu ka sheego baraha bulshada.

Xaaladda ayaa kasii dartay kadib markii gabadh war akhriye ka ah taleefishinka ay soo dhigtay qoraalo uu horey ninkan u faafiyay oo ku saabsan in uu dumarka kufsan lahaa isaga oo xoog isticmaalaya, xitaa iyada.

Shirkaddo xayaysiin ku lahaa taleefishinka ayaa kala noqday xayaysiintii, iyada oo dadka qaar oo falanqayn ka samayn jiray TV-ga ay sheegeen in aysan mar kale kasoo muuqan doonin warbaahintan.