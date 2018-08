Weerarkii Yaman ee carruurta lagu laayay muxuu u dhimayaa sumcadda Sucuudiga?

Saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa dhaleeceeyey duqayntii diyaaradaha dagaalka ee xulufada Sucuudigu ku dileen carruurta badan oo reer Yemen ah.

Waxaana sidoo kale xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay uu dalbaday in si madax bannaan arrintaa loo baadho. Sucuudiga oo markii hore sheegay in tallaabadaasi ahayd mid sharci ah oo aanay haba yaraatee rayid waxba yeelin ayaa haatan sheegay in ay baadhayaan dhacdadaas.

Haddaba dhacdadani maxay u dhimeysaa sumcadda Sucuudiga iyo xulufadiisa? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaanu u bandhignay Dr. Xasan Al-Basri oo ah cilmi baadhe ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen, waxa uuna u waramay Axmad Nagaashe.