Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Druzi waa qowmiyadda saddexaad ee laga gacan-bidxeeyo ee ku nool dalka Suuriya

Druzi waxay kamid yihiin qowmiyadaha uu sida wayn u saameeyay dagaalka toddobo sanno jirsaday ee ka taagan dalka Suuriya.

Qowmiyaddan waxay inta badan ku nool yihiin dhulka ku teedsan buuraha Jabal Al-Druzi ee ku yaalla koonfur galbeed gobolka Suweyda ee dalka Suriya, gobolkan inta badan wuxuu ahaa mid xasiloon, inkastoo ay ka dhacaan weeraro aan badnayn. labo toddobaad ka hor ayay xaaladda ammaan ee deegaannada gebi ahaanba isbeddeleen.

Habeenkii 25-ta bishii July, weerar xooggan ay soo abaabuleen kooxda IS waxay ku dileen 200 oo qof oo u badnaa dad shacab ah.

Waxay sidoo kale afduubteen 13 haween iyo 17 carruur ah.

Kooxda IS ayaa soo wacay mid kamid ah qoysaska haweenkooda ay afduubteen oo ay u sheegeen in gabadhoodi ay u geeriyootay xannuun.

Image caption Fareez Abu Cammaar kuma laaban karo Suuriya sii uu uga qayb gelo aaska hooyadiis

" Ugu dambayntii way soo laaban doonaan dadkeena iyagoo shahiid ah ama nool" sidaas waxaa yiri Fareez Abu Cammar,oo kasoo jeedo gobolka Suweyda.

Fareez Abu Cammaar hooyadiis, adeerkiis iyo xubno ka tirsan qoyskiisa waxaa weerar ku afduubtay kooxda isugu magacaawday khilaafada islaamka.

Abu Cammaar wuxuu ku nool yahay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan, kumana laaban karo gobolka Suweyda sababtoo ah waxaa raadinayaa saraakiisha dowladda kaddib markii uu kasoo cararay inuu si qasab ah ugu biiro militariga Suuriya.

Maxaad ka taqaannaa qowmiyadda Druzi?

Qowmiyadda Druzi waxay ka tirsan yihiin garabka Shiicada ee Ismaaciliyah tan iyo qarnigii 11-aad.

Magaca wuxuu ka yimid waddaad la oran jiray Maxamed bin Ismaaciil Al-Druzi oo kasoo jeeday bartamaha qaaradda Aasiya.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Dagaal ka hor, qowmiyadda Druzi waxay tiradoodu ahayd 22.5 milyan

Waxay ka carari jireen inay ku biiran ciidammada

In muddo ah markii ay dagaallada ka bilawdeen dalka Suuriya, qowmiyadda Druzi waxay daacad u ahaayeen madaxweyne Bashaar Al Asad, waxayna ka cabsoonayeen in haddii la afgembiyo dowladda in bulshooyinka la gacan bidxeeyo ay bartilmaamedsan doonan sunniyiinta awoodda ku leh dalkaasi.

Si kastaba, waxay diideen inay qayb ka noqdaan dagaallada Suuriya, sannadkii 2015-kii ayay ahayd markii hoggaamiyeyaasha qomiyadda Druzi ay shaaca ka qaadeen inaysan ka qayb ahayn kooxaha dagaalka ku jiro.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Ciidammada Suuriya ayaa dhawaan la wareegay deeganno ku yaalo koonfur galbeed dalkaasi

Waxaa lagu khiyaasay 35,000 oo ah dhalinyarada ka tirsan qowmiyadda Druzi inaysan ka qayb qaadanin qorshaha lagu qorayay ciidammo militari, inta badan dhalintani waxay ka carareen dalka Suuriya.

Arrintaasi ayaa ugu wacnaan kartaa inay iska caabin waayeen weerarda qowmiyaddan uga imaanaya kooxda IS.

'Gowraca'

Abu Cammaar wuxuu ka sheegaynaya dhacdo qabsatay 25-tii bishii July.

Wuxuu yiri " Maleeshiyaadka waxay garaacayeen albaabada guryaha,waxayna wateen magacyada dadka guryihaasi iska leh, taasi ayaa dadka gelisay dareen ah cid kasto oo albaabka soo garaacayso ay yihiin kooxda"

Image caption Abu Cammar hooyadis way geeriyootay kaddib markii ay afduubteen kooxda IS

Abuu Cammaar wuxuu sidoo kale sheegay in kooxda IS ay dadka guryaha ugu galaan, waxayna carruurta ku hor gowracayaan waaliddiintooda.

Wuxuu yiri " Carruurta waaliddintooda ay dileen kooxda IS waxay ku noolaadaan nolol naxdin leh"

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption In ka badan 200 qof ayaa lagu dilay qaraxo ka dhacay gobolka Suweyda ee Suuriya

Weerarada ismiidaaminta

Weerarada ismiidaaminta ayaa ruxay dalka Suuriya tan iyo intii dagaallada halkaasi ay ka aloosmeen.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Kooxda IS ayaa inta badan laga saaray goobihii ay gacanta ku hayeen dalalka Suuriya iyo Ciraaq

25-tii bishii July, xubno ka tirsan kooxda IS ayaa dhowr qarax oo ismiidaamin ah ka gaystay tuulooyin dhowr ah oo ku yaalla gobolka Suweyda oo ay ku nool yihiin qowmiyadda Druzi.

Rajo yar

Maalmo kaddib weerarkii ka dhacay Suweyda, ciidammada Suuriya waxay bilaabeen dagaal ka dhan ah kooxda IS ee ku sugan waqooy bari gobolka Suweyda.

Warbaahinta dowladda Suuriya waxay ku warrantay in ciidammada ay horumaro ka gaareen dagaalkaasi balse dad badan oo ku nool gobolkaasi waxay rajo yar ka muujinayaan xaaladda dadkii ay kooxda ka afduubteen halkaasi.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Hoggaamiyaha qowmiyadda Druzi ee ku sugan dalka Lubnaan ayaa ku eedeeyay dowladda Suuriya inay ku guuldaraystay joojinta xasuuqa ka dhan qowmiyadda

Hoggaamiyaha Druzi wuxuu ka hadlay dadaallada lagu taageerayo ciidammada maxalliga ee doonayo inay soo badbaadiyaan carruurta iyo haweenka la afduubtay.

Abu Cammaar wuxuu yiri " Haddii aanu nahay qowmiyadda Druzi waxay nagu qaadataba waa in aan is difaacnaa"