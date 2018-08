Lahaanshaha sawirka DOMINICK REUTER Image caption Omarosa Manigault Newman

La taliyihii hore ee madaxweyne Trump Omarosa Manigault Newman ayaa si qarsoodi ah ku duubtay wada sheekeysi dhexmaray iyada iyo agaasimaha Aqalka Cad John Kelly, iyada oo kadibna cajalkii ku faafisay warbaahinta.

Balse dhibka jira ayaa waxa uu yahay in wada sheekeysiga uu ka dhacay Qolka Sirta ee Aqalka Cad, halkaas oo ah bugcadda xogteeda loogu illaalinta badanyahay Maraykanka, waxaana suurtogal ah in haweenaydan ay jabisay habraaca amniga ee dalkaas.

Ma cadda sababta Mr Kelly uu gabadhan u geeyay Aqalka Sirta marka horeba, halkaas oo ah darajada ugu sareysa ee amniga Maraykanka. Waxaase jiray in dad kale oo la shaqeeya xitaa uu halkaas ku waraystay sida uu qorey wargeyska Axios.

Haweenaydan ayaa sheegtay in sababta ay wada sheekeysiga u duubtay uu ahaa in aysan aaminsanayn madaxweynaha iyo agaasimaha in ay hadhoow runta ka sheegi doonaan sababtii ay shaqada oga tagtay, sidaas darteedna ay u baahnayd caddeymo.

Balse go'aankeeda ah in ay duubto hadalka, kadibna faafiso ayaa dibadda usoo saaray arrimo muhiim ah, waxaana la'isweeydiinayaa waxyaabaha banaan iyo kuwa reebban ee ku saabsan Qolka Sirta.

Qolkan waxaa la dhisay sanadkii 1961-dii, waana halka lagu hayo sirta loogu illaalinta badanyahay ee Maraykanka, kana dhacaan shirarka aadka xasaasiga u ah ee lagu kala warqaato si maalinle ah, waana qolka ay kasoo fulaan xogaha madaxweynaha maalin kasta loo sheego.

Sida uu qabo Steven Aftergood oo ka tirsan ururka seynisyahanada Maraykanka, kaas oo ku taqasusay sirdoonka dowladaha ayaa yiri "Waa bugcadda ugu xasaasisan ee ku taala gayiga Maraykanka".

"Waa halka laga bixiyo amarada ciidamada Maraykanka, xitaa amarada la xiriira hubka Niyuukleerka, waana halka hawlgalada sirdoonka ay fuliyaan lagala socdo" ayuu intaas ku daray.

Lahaanshaha sawirka The White House Image caption Obama ayaa hawlgalkii Cusma Bin Laden lagu dilay kala socday qolkan

Qolkan waxa uu aad usoo caan baxay kadib markii Aqalka Cad uu soo bandhigay sawirro muujinaya madaxweynihii Maraykanka Barack Obama oo Qolka Sirta kala socda hawlgalkii lagu dilay hoggaamiyihii Al Qaacida Cusama Bin Laden.

Marka laga tago in ay tahay meel nabdoon oo uu madaxweynaha kala socon karo arrimaha banaanka ka dhacaya, waxa uu qolkan leeyahay nidaam lagu kala hufi karo xogaha sirta ah.

Saacad saacad, iyo maalin kasta, ayaa askarta isku badasha illaalada qolkan ay indhaha ugu hayaan waxyaabaha waaweyn ee adduunka ka dhaca, kuwaas oo laga yaabo in ay Maraykanka micno u samaynayaan, si madaxweynaha loogu gudbiyo kuwa muhiimka ah.

Waxa uu ku yaalaa gunta hoose ee Aqalka Cad, waxana uu ka koobanyahay dhawr qol sida ay sheegeen dadkii halkaas shirarka uga qeybgalay.

Waxa kaliya ee qolkaas loo ogolyahay dadka haysta ogolaanshaha amni ee ugu sareeya.. Dadkan waxaa kala xula hay'adaha sirdoonka Maraykanka, waxaana xitaa la baraa sida ay tahay in ay u dhaqmaan marka ay qolkaas ku jiraan.

Qofna looma ogola in uu la galo taleefoon ama xitaa qalab elektaroonik ah "Taleefoonka waxaad ku rideysaa sanduuq yar oo banaanka yaala, furaha ayaad shirka la galaysaa" ayuu yiri Brett Bruen oo ka tirsanaa maamulkii Obama.

Lahaanshaha sawirka BRENDAN SMIALOWSKI Image caption John Kelly ayaa Aqalka Sirta kula kulmay Ms Manigault Newman

Hase yeeshee ma jirto meel la isku baaro marka laga galayo Aqalka Sirta, sida uu sheegay Mr Bruen.

Siyaabo kale ayaa sharciga loo dhaqangaliyaa, iyada oo dadka halkaas galaangalka u leh ay iyaga is xilqaamaan.

Dad badan ayaa aad ula yaabay xogta ay duubtay, misne faafisay, balse waxaa la sheegay in xogta ay faafisay aysan ahayn sir weyn oo mamnuuc ay ahayd in la faafiyo, hase yeeshee waxaa la isku waafaqsanyahay in ay jabisay sharciyada Aqalka Sirta.