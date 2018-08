Wadaxaajoodka ka bixitaanka UK ee Yurub oo meel xasaasi ah maraya

Lahaanshaha sawirka PA Image caption Dominic Raab iyo Michel Barnier

Waxaa meel xasaasi ah maraya wadahadaladii ka bixitaanka Britain ee midowgaYurub.

Britain iyo midowga Yurub ayaa waxay isku afgarteen in ay sii wadaan wadaxaajoodka taasi oo ah dadal looga gol leeyahay in heshiis lagu gaaro.

Wadahadalada ayaa imika galay waxa lagu tilmaamay wajigii ugu dambeeyay.

Sargaalka midowga Yurub u qaabilsan wadaxaajoodka Michel Barnier iyo wasiirka dowladda Britain u qaabilsan ka bixitaanka UK ee modowga Yarub Dominic Raab oo kulan ku yeeshay Brussels ayaa waxa ay sheegeen in ay ka shaqaynayaan sidii heshiis loo gaari lahaa.

Mr Barnier ayaa sheegay in heshiis ku saabsan ka bixitaan Britain ee Yurub iyo xiriirka mustaqbalka ay yeelanayaan ay tahay in la gaaro bilowga bisha November, waa haddii la doonayo in UK ay Britain ka baxdo waqtigii loogu talagalay.

Sida uu qorshahu dhigayo Britain ayay tahay in Yurub ay ka baxdo bisha March ee sanadka soo socda.

Waxyaabaha la isku mari 'la'yahay ayaa waxaa ka mid ah arrinta adage ee xudduuda Ireland.

Mr Barnier ayaa sheegay in heshiis waliba oo la gaaro ay tahay in uu xushmeeyo suuqa guud ee Yurub.

Mr Raab ayaa dhankiisa sheegay in go'aanada la xiriira tamarta iyo iskaashiga ay furo u yihiin in heshiis la gaaro.