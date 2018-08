Saxafi rugcaddaa ahaa oo geeriyooday

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Uri Avnery

Saxafigii reer Israa'iil ee u ololayn jiray nabadda iyo arrimaha bulshada Uri Avnery ayaa geeriyooday asagoo jiray 94 sano, maalmo uun kadib markii xanuunka qallalku uu kusoo booday.

Avnery, oo u ololayn jiray yagleelidda dawlad ay falastiiniyiintu leeyihiin, ayaa muran wayn dhaliyey kadib markii uu la kulmay hoggaamiyihii hore ee Falastiiniyiinta Yasser Arafat horraantii 1982.

Wuxuu kaloo aas aasay wargays saamayn badan yeeshay asagoona soo noqday xubin baarlamaan.

Madaxweyne Reuven Rivlin, oo ahaa xubin katirsan xisbiga garabka midig ee Likud, ayaa ku ammanay " hankiisii ahaa in uu dhiso bulsho xooggan oo xor ah" marka laga yimaado " wixii ay ku kala aragti duwanaayeen"

Hoggaamiyaha Mucaaradka Tzipi Livni, ayaa ku tilmaanaty Avnery " nin aan asagoo kale la arag oo mar soo bax ahaa", kaas oo "dhidibada u aasay fikradaha Israa'iil ee nabadda iyo casriyaynta, xataa ayagoon meeshaba ool"

Avnery waxa uu noloshiisii u huray yagleelidda dawladd ay yeelato Israa'iil iyo loollankii xigayba.

Avnery ayaa kasoo baxsaday Naasiyiintii Jarmalka asagoo ilma yar ahaa oo la socday waalidkii sanadkii 1933 waxa uuna usoo haajiray Falastiin oo xilligaas ay Britain gumaysanaysay.

15 jir markii uu ahaa waxa uu ku biiray maleeshiyo lagu magacaabi jiray Zionist group Irgun, wuxuuna si ba'an ugu dhaawacmay dagaalkii Israa'iil iyo Carabta dhexmaray sanadkii 1948.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Avnery oo Beirut kula kulmay hoggaamiyihii hore ee Falastiin Yasser Arafat sanadkii 1982-dii.

Sanadkii 1982, waxa uu noqday Israa'iiligii ugu horreeyey oo si toos ah ula kulma Yassir Arafat, kaas oo ka gudbay furimaha dagaalka si uu waraysi uga qaado hoggaamiyihii Ururka Xoraynta Falastiin xilligaas oo militariga Israa'iil uu go'doon ku hayey magaalada Beirut.

Waraysi uu siiyey BBC-da horraantii sanadkaan, Avnery ayaa sheegay in la kulankii cadawgii xiira xiiraha ahaa ee dalkiisa ay ahayd "arrin khatarteeda leh"

Waxa uu ka xaystay gaadhi gaashaaman wuxuuna sii dhex maray magaalada Beirut asagoo ugasii gudbay xarunta Ururka Xoraynta Falastiin.

"waxaan kawadahadalnay nabad, Nabad dhexmarta Israa'iil iyo dawlad ay Falastiini leedahay"

Wariyaha BBC-da ee Qudus, Tom Bateman ayaa sheegaya in Avnery lagu xasuusan doono in uu ahaa haldoor ismaandhaaf badan dhaliya, kana soo horjeeda deegaamaynta iyo burburinta Israa'iil, ayna ka go'nayd in nabadi ay ka dhalato Bariga Dhexe.