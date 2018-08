Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Taageerayaasha Trump

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku adkaysanaya in lacag uu siiyay labo haween oo uu la seexday aysan ahayn tallaabo jabinaysa sharciga ollolaha doorashada Maraykanka.

Hadalkan ayuu sheegay kadib markii garyaqaankiisii hore Michael Cohen uu qirtay in uu lacag siiyay labo dumar ah wax yar ka hor doorashadii 2016-kii, si ay u aamusaan, wuxuuna sheegay in uu lacagta ku bixiyay idinka Trump.

Wareysi uu siiyay barnaamijka Fox & Friends oo ka baxa taleefishinka Fox News, ayuu sheegay in lacagta ay ka timid jeebkiisa, oo aysan ka iman lacagta ololaha loogu talogalay oo ay mamnuuc tahay in hawlo ka baxsan ololaha lagu sameeyo.

Marar badan oo hore ayuu Trump beeniyay in wax lacag la bixiyay, mar dhexe waa uu qirtay in ay lacagta jirtay, balse wuxuu sheegay in uusan ka warhaynin markii lacagta la bixinayay, hadda waxa uu leeyahay lacag xalaal ah ayay ahayd.

Mar ayuu Cohen ku eedeeyay in uu yahay beenaale, sheekooyinka abuuraya.

Cohen ayaa bishii lasoo dhaafay faafiyay cajalad uu ka duubay Trump oo ay ka wada hadlayaan lacagta dumarka la siinayay.

Ninkan waxa uu Trump qareen u ahaa wax ka badan 10 sano, wuxuuna qirtay in uu lacago siiyay labo dumar ah oo loo malaynayo in ay kala yihiin Stormy Daniels iyo Karen McDougal.

Sharciga Maraykanka waxa uu qabaa in lasoo sheego lacag kasta oo lagu bixiyo in lagu saameeyo codbixinta.

Ma muuqato saansaan tallaabo looga qaadayo Trump illaa waxa ka dambeeya doorashooyinka kal-dhexaadka ee Maraykanka, xilligaas oo xisbiga dimoqoraadiga ay doonayaan in aqlabiyadda Aqalka Congress-ka ay kala wareegaan xisbiga Jamhuuriga.