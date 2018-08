Khubarada Seyniska oo soo saaray qaab cusub oo lagu xakameeyo daacuunka Yaman

Lahaanshaha sawirka Reuters

Hab cusub oo lagu saadaalin karo in daacuun dillaaci karo iyo in kale ayaa suurto geliyey in uu hoos u dhaco heerka cudurkaasi ee dalka Yaman.

Waxa uuna hoos ugu dhacay ilaa boqolkiiba shan iyo sagaashan.

Qorshahani cusub ayaa waxa uu ka kooban yahay saadaasha roobka iyo hab kale oo kombuyuutarradu ku qiyaasayaan xogta ay ka mid tahay tirada dadka ee goobtaa ku nool iyo sida ay ku heli karaan biyo nadiif ah iyo sidoo kale heerkul xilliyeedka.

Waxa arrintaasi shaqaalaha gargaarka u sahashay in ay xoogga saaraan sidii looga hor tagi lahaa inuu cudurkaasi dillaaco.

Saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin in habkan laga hirgelin karo meelo kale oo dunida ah, si loo badbaadiyo nolosha dad badan.

Cudurkaasi dacuunka ayaa muddo dheer fara ba'an ku hayay dalkaasi Yaman ee ay colaadda dillootay.

Bartamihii sanadkii hore ayaa dad gaaraya 470 waxa ay u dhinteen cudurkaasi.

Saameynta dagaalka sokeeye ee dalka Yaman ayaa ka dhigay mid aad u adag in la xakameeyo cudurka faafitaankiisa, in ka badan kala bar adeegyadii caafimaad ee dalka ayaa hawlgab noqday, iyadoo malaayiin qof ay la diifaysan yihiin ayna u nugul yihiin cudurka iyadoo xisaabta ay ku jirto cunto yarida aadka u ba'an.

Hay'adda Qaramada Midoobey ee caafimaadka adduunka ee WHO ayaa kal hore sheegtay in biyo la'aan baahsan oo ka jirtay magaalooyinka Sanca iyo Taacis ay xaaladda uga sii dartay.