Maxkamadda dastuuriga ee Koonfur Afrika oo amartay in la aqoonsado guurka Muslimiinta

Maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxay xukuumadda dalkaasi fartay in ay si rasmi ah u aqoonsato guurka Muslimiinta oo aan horey looga aqoonsanayn dalkaasi.

Xukunkan ay maxkamaddu soo saartay ayaa lagu sheegtay in haweenka Muslimiinta ahi aanay lahayn xuquuq la mid ahi tan dumarka kale ee lagu guursado xeerka madaniga ah ee dalkaasi Koonfur Afrika, gaar ahaanna arrimaha la xidhiidha wax ka helidda hantida qoyska iyo in ay xaq u yeeshaan in ay ubadkooda qaadan karaan hadii furriin yimaado.

Amarkani waxa kale oo uu xukuumadda farayaa in ay muddo afar iyo labaatan bilood ah kaga la tashato xeerka guurka shareecada Islaamka bulshada muslimka ah ee dalkaasi.

Haddaba xukunkan maxkamadda iyo faa'iidada uu leeyahay iyo wixii dhaliilo ahba waxa aan wax ka weydiinay Sheekh Axmed Maxamuud Cabdi (Sheekh Axmed Dheere) oo khadka telefoonka magaalada Johannesburg ugu waramay weriyaha BBC-da Ahmed Nagaashe oo ugu horrayn weydiiyay bal in uu sharraxaad ka bixiyo xukunkani maxkamadda.