Khadiija: "Kufsashada waxaa ii dheeraa korkayga oo sigaar lagu damiyay"

Lahaanshaha sawirka ABDUL WAHID AL SAADI

Booliiska dalka Morocco ayaa xiray 12 wiil oo yaryar oo ku eedaysan in ay si arxan darro ah u kufsadeen una jir dilayeen gabadh yar oo 17 jir ah muddo labo billood ah.

Toddobaadkii hore ayay Telefishin u faahfaahisay sida burcad hubaysan ay u afduubteen bishii Juunyo.

"Marnaba ma cafin doono - waxyeelo badan ayay iigaysteen," ayay tiri.

Arrintan ayaa caro ka dhalisay dalka Morocco, waxayna horseeday ol'ole dhanka online-ka ah oo lagu dalbanayo in caddaaladda la horkeeno kuwii masuulka ka ahaa dhibaatadaas.

Baaritaan uu hoggaaminayo garsoore ayaa ka socda magaalada Beni Mellal, kuwa la xirayna da'doodu waxay u dhaxaysaa 18 ilaa 27, sida ay masuuliyiin u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP.

Waxaa si wayn looga shakisan yahay wiil 20 jir ah oo wajahaya dacwado la xiriira kufsi, jir dil iyo in uu gaystay hanjabaad dil iyo in uu abuuray budhcad. kuwa kalana waxaa laga yabaa in ay wajahaan dacwado kuwaas la mid ah.

Gabadhan yar oo Khadiijo la dhoho ayaa toddobaadkii hore ka soo muuqatay telefishin Morocco ku yaalla oo la dhoho Chouf TV.

Waxay kaameerada u soo bandhigtay jidhkeeda oo waxyaabo lagu xardhay iyo boogo ka dhashay sigaar oogadeeda lagu kor damiyay.

"Dhawr jeer ayaan isku dayay in aan baxsado, balse waa laiqabtay waana la I garaacay" ayay tiri, way i jir dileen, cunto iyo wax aan cabo imayna siinin, xataa iimaysan ogolaanin in aan qabaysto.

Kumannaan ruux oo ka jawaabaya waraysiga ay telefishinka siisay ayaa sixiixay dalab dhanka online-ka oo ay dalbanayaan in la caawiyo Khadiijo, waxaana caan noqday halhayska ah #JusticePourKhadija oo lagu dalbanayo in ay caddaalad hesho.

Dhanka kalana dad ayaa ka soo horjeedsaday iyadoo qaar ka mid ah qaraabadeedu ay sheegeen in ay ka shakisan yihiin in ay saxaafadda been u sheegayso, waxayna ku eedeeyeen in ay ku nooshahay nolol kharriban.

In kabadan 20% dumarka Morocco tacadi galmo ayaa lagula kacay wax kabadan hal jeer, sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Morocco sannadkii 2015kii.

Baarlamaanka Morroco ayaa sannadkii 2014kii isbadal ku sameeyay xeer dhigayay in qofkii gabadh yar kufsada la cafiyo haddii uu guursado.