Lahaanshaha sawirka CHRISTIAN NAWROTH Image caption Daraasadda ayaa lagu sameeyey meel ariga lagu xanaaneeyo oo UK ku taalla

Saynisyahanno ayaa ogaaday in ariga uu doorbido dadka ay wajiyadooda farxadda ka muuqato.

Natiijada ka soo baxday daraasad arrintaan ay ku sameeyeen khubaro seynisyahanno ah ayaa muujisay in ay jiraan xayawaanno kuwii horay loogu maleynayay ka badan oo kala garan kara xaaladaha dareen ee ka muuqda wajiyada dadka.

Kooxdan aqoonyahannada ah ayaa arigii daraasadda lagu sameynayay tusay sawirro isku hal qof ah oo midkood uu ka muuqdo xanaaq, halka kan kalena farxad laga dheehan karo.

Ariga sawirradaan la tusay ayaa fiirinta ku badiyay sawirka ay wajigiisa ka muuqato farxadda, taasoo ka dhigan in ay doorteen.

Saynisyahannadaan ayaa macluumaadka lagu ogaaday daraasaddooda ku soo qoray wargeys lagu magacaabo Open Science.

Arrintaan ayaa dhanka kale muujineysa in awoodda xayawaannada kala garan kara dareenka dadka aysan ku ekayn oo kaliya kuwa waligoodba saaxiibka la soo ahaan jiray bani'aadanka sida Fardaha iyo Eeyaha.

Labadaas xayawaan ayaa si weyn loogu yaqaannaa in ay dabeecad fahmaan dadka maadaama ay inta badan ka ag dhow yihiin.

Daraasadaan ayaa lagu sameeyay Ari ku jiray xarun xayawaanka lagu xannaaneeyo oo ku taalla gobolka Kent, UK.

Dr Alan McElligott oo ka mid ah seynisyahannada qoray macluumaadkaan kana tirsan jaamacadda Queen Mary ee magaalada London ayaa isaga iyo saaxiibbadiis waxay ariga darbi ugu dhajiyeen sawirro aan midab lahayn oo isu jiray 1.3 mitir.

Ka dib waxaa rida tijaabada la geliyay la eegayay dhanka ay u badato.

Eegis wax laga fahmi karo

Cilmi baareyaasha ayaa ariga indhahooda ka fahmay in ay door bidayeen sawirrada wajiyadooda laga dareemayo dhoolla caddeynta iyo farxadda. Ariga ayaa eegmada u badinayay sawirrada farxadda ka muuqato ka hor inta aysan eegin kuwa uu xanaaqa ka muuqdo. Waxay sidoo kale aad sanka ula raacayeen sawirrada laga dheehan karo farxadda.

Hase ahaatee saameyntaas ayaa shaqaynaysa oo kaliya marka ay sawirrada farxadeed jiraan dhanka midig ee darbiga.

Marka ay sawirradaas jiraan dhanka bidix, ariga ayaan u badaneynin labada dhinac midna.

Cilmi baareyaasha ayaa sababtaas u maleynaya in ariga ay isticmaalaan hal dhinac oo ka mid ah maskaxdooda - waana wax horay loogu arkay xayawaanno kale.

Ama waxay noqon kartaa in dhanka bidix ee maskaxdooda uu si caadi ah u arko dareenka wajiyada, dhanka midigna uu iska ilaaliyo wajiyada uu ka muuqdo dareenka xanaaqa ah.

Dr McElligott, ayaa sheegay in macluumaadkaan ay yihiin kuwo muhiim ah oo lagu baranayo iney jiraan xayawaanno fara badan oo awood u leh in ay dareemaan dadka halkii mar hore laga aaminsanaan jiray in ay xayawaannadaas aad u kooban yihiin.

Natalia Albuquerque oo iyadana ka mid ah seynisyahannadan, kana socota jaamacadda Sao Paulo ee dalka Brazil, ayaa sheegtay in daraasado hore lagu ogaaday in awoodda noocaas ah ay ku jirto Eeyaha iyo Fardaha.

Waxay intaas ku dartay in daraasaddooda ay albaab cusub u furtay aqoon hor leh oo laga baranayo maskaxda xayawaanka, maadaama aan horay loogu heynin caddeymaha noocaan ah.