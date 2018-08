Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Don McGahn (bidix) waxa uu ka tagayaa Aqalka Cad sida uu sheegay Donald Trump

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu Aqalka Cad ka tagayo garyaqaankiisa Don McGahn bilaha soo socda.

Madaxnaha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in go'aankan uu ka dambeeyay kadib markii la ansixiyay magacaabistiisa ee maxkamadda sare.

Balse waxaa la sheegayaa in Aqalka Cad uusan ku qanacsanayd wada shaqaynta uu ninkan la yeeshay guddiga baaraya fadeexadda Ruushka ee Robert Mueller.

Waa iska caadi ah in abukaatayaasha Aqalka Cad ay yimaadaan, kadibna tagaan maamulada Maraykanka.

Balse Mr McGahn waxa uu ka mid tahay dad badan oo ka tagay Aqalka Cad , madaxweynaha awgiis.

Qof ku dhow garyaqaankan ayaa wargeyska Washington Post u sheegay in uu qorsheynayay in uu tago, balse uusan la wadaagin madaxweynaha, aadna ula yaabay in madaxweynaha uu hadalkan kasoo fulay.

Waxaa la sheegay in muddo 30 saacadood ah uu fadhiyay illaa 3 wareysi oo waaxda caddaalada Maraykanka kala yeelatay farogalinta Ruushka.

Sida uu ku waramayo wariyaha BBC-da Anthony Zurcher, tagitaanka garyaqaankan oo ka ahaa dadkii udub dhexaadka u ahaa maamulka Trump ayaa muujinaysa in aysan ciddina ku badgali doonin sii haynta xilalka, kana sii hoos shaqayn kara Trump si kasta oo uu qofkaas u adagyahay.

Don McGahn ayaa la sheegay in ay madaxweynaha isugu dhaceen arrimo badan oo muhiim ah oo xagga sharciga ah, kuwaas oo garyaqaanka ku adkaystay aragtidiisa, madaxweynaha uu rabay siyaabo kale.

Dad badan oo garabka Trump ayaa ka xumaaday warka ah in uu ninkan ka tago xilka, waxaana xitaa ka mid ah hoggaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee Aqalka Congress-ka Mitch McConnell , kaas oo ku tilmaamay arrin murugo leh.