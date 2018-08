Lahaanshaha sawirka MET POLICE Image caption Naa'imur Zakariyah Rahman

Nin maleegay dilka ra'iisul wasaaraha Britain oo doonayey inuu isku miidaamiyo ayaa xabsi daa'in xukunkiisu u yar yahay 30 sano lagu xukumay.

Naa'imur Zakariyah Rahman oo 21 jir ah, kana soo jeeda waqooyiga London ayaa lagu helay bishii hore inuu diyaarinayey fal argagixiso.

Rahman ayaa qorshaynayey inuu bambo ku xiro albaabada Downing Street, ka dibna uu middi ama qori ku dilo Theresa May.

Markii uu xukunka ridayey ayuu xaakim Haddon-Cave yiri "wuxuu qaadi lahaa weerarka" haddii aan la xiri lahayn.

Rahman ayaa waxaa lagu qabtay hawlgal ay si qarsoodi ah u qaadeen booliska Metropolitan, MI5 iyo FBI.

Waxaa gacanta lagu dhigay isla markii uu ka qaatay qof boolis ahaa oo isaga sirayey shandad iyo jaakad la rumaysan yahay in ay ka buuxeen waxayaabaha qarxa.

Lahaanshaha sawirka MET POLICE Image caption Wax bam loo ekeysiiyey oo lagu siray Rahman

Xaakimku wuxuu yiri "Waxaan hubaa in qalabkaas uu Rahman rumaysnaa in ay ahaayeen kuwo dhab ah oo geysan karay dhaawac weyn".

Wuxuu intaa ku daray in saraakiishii sida qarsoodiga ah hawsha u fuliyey ay ahaayeen "kuwo digtoon" wakhti walba, oo Rahman uu ahaa "dhiirri galiyaha" ficilladiisa.

Sida loo qabtay Rahman

Rahman wuxuu moodayey inuu baraha bulshada xiriir kula samaynayo qolyo dadka u qora kooxda IS, laakin ma uusan ogayn in qofka uu xiriirka la samaynayey uu yahay sarkaal ka tirsan FBI.

Sarkaalkaas wuxuu arrinta Rahman ku wareejiyey koox MI5 u qaabilsan internetka, ayagoo ka dibna Rahman ku qanciyey in ay yihiin xubno dhab ah oo ka tirsan IS.

"Waxaan doonayaa in aan isku qarxiyo baarlamaanka" ayuu ku yiri Rahman saraakiishii MI5 ee isaga sirayey.

"Waxaan doonayaa in aan isku dayo dilka Theresa May. Waxa kaliya ee an hadda doonayo waa shabakad si hoose u shaqaynaysa" ayuu sii raaciyey.

Rahman, ayaa sida uu xaakim Haddon-Cave sheegay waxaa loo sheegay oo uu rumaystay in bamka beenta ah ee loo dhiibay "uu awood u leeyahay inuu khasaare weyn oo la mid ah kii ka dhacay Manchester Arena uu gaysto".

Lahaanshaha sawirka MET POLICE Image caption Jaakadda lagu siray Rahman

Qareenka Rahman ayaa ku dooday inuu duufsaday adeerkiis, kaasoo markii dambe ay Suuriya ku dishay dayaarad bilaa duuliye ah, isagoo ka dhinac dagaallamayey kooxda dawladda islaamiga, wuxuuna shegay in qofka uu metelo uusan damacsanayn inuu mu'aamarad maleego.

Laakin warbixin maxkamadda laga hor akhriyey ayuu xaakimku ku sheegay in Rahman uu xabsiga gudihiisa ku qirtay inuu weerarka qaadi lahaa haddii uu u suurto gali lahaa.

Xaakimka ayaa Rahman ku tilmaamay inuu yahay qof "aad u khatar badan", oo ay adag tahay in la sii saadaaliyo haddiiba la soo hanuunin karo.