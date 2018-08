Nin loo maxakamadeeyay inuu u hanjabay wariyeyaal dhaliilay Trump

Lahaanshaha sawirka CBS Image caption Mr Chain waxaa laga qabtay gurigiisa

FBI-da ayaa dacwad ku soo oogtay nin lagu eedeynayo inuu wacay oo uu u hanjabay wargeys madaxweyne Donald Trump ku cambaareeyay weerar uu ku qaaday warbaahinta.

Saraakiisha FBI-da ayaa sheegay in ninkaas oo lagu magacaabo Robert Chain oo 68 jir ah uu in ka badan labaatan jeer taleefan ka wacay wargeyska Boston Globe, uuna ugu hanjabay inuu suxufiyiinta toogan doono.

Wuxuu sida la sheegay ugu yeeray wariyeyaasha "cadowga shacabka", taasoo ah oraah uu si joogto ah u isticmaalo Mr Trump, markii ugu dambeysayna uu Khamiistii ku soo qoray bartiisa Twitter-ka.

Mr Chain ayaa Khamiistii xabsiga loo taxaabay xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Encino ee magaalada Los Angeles, California.

Booliska ayaa sheegay in Mr Chain uu lahaa dhowr qori oo kuwa gacanta lagu qaato ah, isagoo mar dhowna soo iibsaday bastoolad yar.

Haddii lagu helo dambiga, Mr Chain waxaa lagu xukumi karaa xabsi ilaa shan sano ah iyo lacag ganaax ah oo dhan $250,000 (£192,000).

Macluumaadka FBI-da ayaa lagu sheegay in Mr Chain uu markii ugu horreysay wacay qeybta wararka ee wargeyskaas 10-kii Agoosto, xilligaasoo ay warbaahintaan soo daabacday warbixin ay saxaafadda kale uga codsaneysay in ay ka fal celiyaan "dagaalka wasakheysan" ee Mr Trump.

Wargeyskaas ayaa markaas ballan qaaday in uu 16-ka bisha soo qori doono maqaal uu uga hadlayo halista ay saxaafadda kala kulmayaan maamulka, wuxuuna wargeysyada kale ka dalbaday iney isla sidaasoo kale sameeyaan.

Lahaanshaha sawirka CBS Image caption Ilaa labaatan qori iyo rasaas fara badan ayaa laga helay guriga Mr Chain

Mr Trump ayaa mar kasta weerara waxa uu ugu yeero "Warbaahinta been abuurka ah" wuxuuna ku tilmaamaa "xisbi mucaarad ah".

Khubaro ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa ka digay in hadallada uu Mr Trump jeediyo ay kordhinayaan halista iyo qalalaasaha ka dhanka ah wariyeyaasha.

Markii la gaaray 16-kii bisha oo wargeyska Globe iyo ku dhawaad 350 wargeys oo aqbashay codsigiisi ay soo daabaceen maqaalka lagu dhaliilayo Mr Trump, ayuu Mr Chain mar kale wacay xarunta wargeyska.

Waxaa sida lagu eedeynayo uu markaas u sheegay in dhammaan shaqaalahooda uu madaxa ka wada toogan doono "isla maalintaas gudaheeda marki la gaaro 4-ta galabnimo", waxaana sidaas lagu muujiyay macluumaadka loo gudbiyay maxkamadda.

Hanjabaaddaas ayaa sababtay in booliska ay tagaan albaabka xarunta wargeyska si ay u sugaan ammaanka shaqaalaha.

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Hore ayaa wargayska Bposton Globe loogu hanjabay dhaliilaha uu u jeediyo Trump

Mr Chain ayaa sii waday hadallada qallafsan ee uu ku celcelinayay shaqaalaha wargeyska, wuxuuna 22-kii Agoosto sharaxxay sababta uu u soo wacayay.

"Sababtoo ah waxaa tihiin cadowga shacabka waxaana rabaa inaad dhimataan," ayuu ku yiri.

"Inta aad sii waddaan eedeynta madaxweynaha sida sharciga ah loogu soo doortay Mareykanka, anigana waan sii wadayaa hanjabaadda, dhibka iyo ka careysiinta Boston Globe."

Wuxuu ninkaan sidoo kale si khalad ah u sheegayay in wargeyskaan ay leeyihiin isla dadka leh wargeyska New York Times, laakiin waxay milkiilayaasha New York Times iska sii iibiyeen sannadkii 2013-kii.

Masuuliyiinta wargeyska Globe ayaa sheegay in ay aad ula dhacsan yihiin sida ay laamaha ammaanka arrintaan ugu wajaheen mid dhab ah.