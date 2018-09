Qaramada Midoobay oo ka walaacsan xaaladda Muslimiinta Uighurs

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption QM ayaa sheegaysa in Shiinuhu ku faquuq ku yaho bulshada Uighur

Qarammada Midoobay ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay wararka sheegaya in xarig baahsan lagula kacay Qawmiyadda Muslimiinta u badan ee Uighurs waxayna ku baaqday in lasii daayo dadka xidhan.

Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii guddi katirsan Qaramada midoobay ay dhagaysteen wararka sheegaya in ilaa hal milyan oo ah Qawmiyaddda Muslimiinta ah ee Uighurs ee ku dhaqan galbeedka gobolka Xinjiang, lagu hayo xarumo dhaqan celin ah.

Xukuumadda Beijing ayaa beenisay eedaymaha balse qiratay in qaar kamid ah dad xagjir diimeed ah loo hayo si loo dhaqan celiyo.

Shiinaha ayaa ku eedaynaya in mintidiin Muslimiin ah iyo kooxo gooni u goosato ah ay gobolka ka wadaan xasilooni darro.

Baaritaan la sameeyey horraantii bishaan, xubno katirsan gudiga Qaramada midoobay u qaabilsan ka hortagga midab kala sooca iyo cunsiriyadda ayaa sheegay in warar lagu kalsoon yahay ay tilmaamayaan in xukuuumadda Beijing "ay gobolkaas ka dhigtay wax u eg xero ciidan".

Shiinaha ayaa ku jawaabay in Muslimiinta Uighurs ay haystaan xuquuq buuxda balse xukuumadda Beijing ayaa samaysay qirasho dhif ah " kuwa ay marin habaabisay xagjirnimada diintu … waxaa laga caawin doonaa dib u dajin iyo in loo sameeyo dhaqan celin"

Gudiga ayaa xukuumadda Beijing ugu baaqay:

In la joojiyo xadhiga aan loo marin dacwad, maxkmad iyo xukun

In si dag dag ah loo sii daayo dadka xidh xidhan

In lasoo gudbiyo tirada dadka xidhan iyo sababta ay u xidhan yihiin.

In la sameeyo baadhitaano la xiriira dhammaan eedaymaha ku aaddan isirka iyo diinta.

Kooxaha xuquuqda aadnaha oo ay kamid yihiin Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa ugudbiyey gudiga Qarmada midoobay caddaymo duuban oo la xiriira xadhiga baahsan ee lagu hayo qawmiyaddaan Muslimka ah, kuwaas oo lagu hayo xeryo dadka lagu khasbo in ay u hoggaansamaan madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping