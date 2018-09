Image caption Rachael Bland

Gabadha war akhriyaha ka ah idaacadda BBC Radio 5 Live ee lagu magacaabo Rachael Bland, oo qabta cancer aan daawo lahayn ayaa baraha xiriirka bulshada ku shaacisay iney "maalmo kooban" sii noolaaneyso.

Haweeneydaan 40 sano jirka ah ayuu cudurka cancerka naasaha ku dhacay bishii Nofeembar ee sannadkii 2016-kii.

Bishii la soo dhaafay ayay sheegtay iney tartan kula jirto wakhtiga oo ay dooneyso iney taariikh nololeedkeeda dhinaca cilmiga u qorto wiilkeeda labo sano jirka ah ee Freddie, waxayna aaminsaneyd iney heysato "wax ka yar hal sano".

Marwo Bland ayaa warka ku soo jeedisa barnaajika You, Me and the Big C oo ay la daadihiso wariyeyaasha kale ee kala ah Deborah James iyo Lauren Mahon.

Qoraal ay maalintii Isniinta ku soo gudbisay Twitter-ka ayay ku sheegtay in labada saxafi ee kale ay sii wadi doonaan daadihinta barnaamijkaas.

Waxay qoraalkeeda ku tiri: "anigoo adeegsanaya erayadii rug caddaagii Frank S - waxaa I baqdin galinaya in wakhtigii la gaaray saaxiibayaal. Si lama filaan ah.

"Waxaa la ii sheegay in ay maalmo qura ii soo hareen. Waa mid qeyrul caadi ah. Waad ku mahadsantihiin dhammaantiin taageerada aad ii muujiseen."

Bland oo hadda ku nool magaalada Cheshire, ayaa bishii May loo sheegay in xanuunkeeda cancerka aan wax daawo ah loo heynin waxayna sheegtay in dawooyin caawinaad ah la siin doono .

Laakiin labo bilood ka dib, baaritaan lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday inuu cancer-ka ku sii faafay.

Wariyihii hore ee idaacadda BBC Radio 5 Live Richard Bacon ayaa ka mid ahaa dadkii taageerada ugu muujiyay Bland baraha xiriirka bulshada wuxuuna aad uga naxay xaaladdeeda.

Sidoo kale saxafiga ka midka ah shaqaalaha ay hadda ka wada tirsanyihiin idaacadda ee lagu magacaabo Nicky Campbell ayaa u muujiyay taageero noocaasoo kale ah.

Saxafiyiinta kale ee BBC Radio 5 Live ayaa dhammaantood taageeradooda u muujiyay haweeneydaan war akhriyaha ah waxayna ku tilmaameen iney tahay saxafiyad karti badan leh.

Saaxiibbada ay idaacadda ka wada shaqeynayeen ee barahooda xiriirka bulshada ku garab istaagay waxaa ka mid ah Tony Livesey, Victoria Derbyshire, Susanna Reid, Matthew Pinsent, Steph McGovern.

Dhammaantood waxay isku raaceen iney tahay qof geesiyad ah waxayna iyada iyo qoyskeedaba u rajeeyeen wanaag.

Bland oo horay loogu yaqaannay magaceedi ay saxaafadda ku billowday ee Hodges ayaa BBC-da war akhriye u ahayd in ka badan 15 sano.