Dowladda Bangladesh oo baaq u dirtay beesha caalamka

Dowladda dalka Bangladesh ayaa beesha caalamka ugu baaqday in dowladda Myanmar lagu cadaadiyo in ay ogolaato dib u laabashada qaxootiga Rohingiya.

Rai'sul wasaraha dalka Bangladesh ayaa ugu baaqday dowladaha caalamka in ay sii kordhiyaan cadaadiska Myanmar lagu cadaadinayo in ay ogolaato in boqollaal kun oo qaxootiga Musliminta Rohingya ay halkaasi dib ugu laabtaan.

Sheikh Hasina ayaa sheegtay in tirada badan ee qaxootiga Rohingiya ee yimid Bangaladesh uu saamayn aan wanaagsanayn ku hayo kheyraadka iyo deegaanka dalkeeda.

Dalalka Bangladesh iyo Myanmar ayaa gaaray bishii November ee sanadkii aanu soo dhaafnay heshiis ku saabsanaa in qaxootiga Rohingya ay dib ugu laabtaan Myanmar.

Heshiiska ayaa dhigayay in muddo laba bilood gudahood ah ay dib u laabashadoodu bilaabat.

Balse ilaa iyo imika ma aysan billaaban dib u celinta qaxootiga Muslimiinta Rohingya.

Qaar kale oo ka mid ah qaxootiga Rohigya ayaa wali ka soo gudbaya dhanka xadka Bangladesh.

Hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa horey uga digay in si qasab ah lagu celiyo qaxootiga Rohingiya.

Qaxootiga Rohingya ayaa ka soo qaxay gobolka Rakhine ka dib howlgal ay ciidamada Myanmar halkaasi ka fuliyeen.

Qaar ka mid ah dadkani ayaa waxaa la gubay guriyahooda si ay u laabtaana waxa ay u baahan yihiin in ay helaan guriyo.