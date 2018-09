Paris oo dad badan lagu tooriyeeyay

Lahaanshaha sawirka Reuters

Toddobo ruux ayaa dhaawacantay, afar ka mid ahna xaaladdoodu way liidataa ka dib markii nin mindi wata uu weerar ka gaystay magaalada Paris, sida ay booliisku sheegeen.

Ninka oo la sheegay in uu reer Afghanistan yahay ayaa la xiray, ilaha qaarkood waxay sheegayaan in aysan jirin wax tilmaamaya in uu weerar argagixiso ahaa.

Xogo kala duwan oo la helay ayaa sheegaya in labo ka mid ah dadka dhaawacmay ay yihiin muwaadiniin Britain u dhalatay.

Weerarka ayaa ka dhacay 19th arrondissement oo ku taalla waqooyiga bari ee caasimadda.

Ilo ayaa sheegay in ninku uu weeraray dad uusan aqoon u lahayn uuna markii hore labo nin iyo haweenay ku tooriyeeyay meel u dhaw shaneemada MK2.

Dhawr ruux oo meel aan sidaa uga fogayn ku ciyaarayay ayaa la sheegay in ay isku dayeen in ay xakameeyaan iyaga oo ku tuuray kubadihii ay ku dheelayeen.

Ninka ayaa la sheegay in uu markaas cararay. Intaas ka dibna waxaa la sheegay in uu dalxiiseyaasha Britain u dhashay ku weeraray Henri Nogueres.

"Dhacdadan si dedgdeg ah ayaan u baaraynaa, xiriir dhaw ayaana la samaynaynaa masuuliyiinta Faransiiska," ayay tiri Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo war qoraal ah soo saartay.

Ilo ka tirsan booliiska Faransiiska ayaa sheegay "in hadda aysan muuqanin wax weerarkan la xiriirinaya fal argagixiso.