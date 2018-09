Lahaanshaha sawirka Hajir Cabdiqadir Nuur. Image caption Wiilka uu dhaawaca soo gaaray

Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa maalmihi u dambeeyay walaac ka muujinayay amni darrada ka jirta magaaladaasi gar ahaan afduub la sheegay in loo gaystay carruur, iyadoo maalmo uun ka hor la helay meydka cunug shan sano jir ah oo saacado ay qoyskiisa la'aayeen.

"Dhaawacyo wiilkayga ka soo gaaray isku day afduub ayaa hadda laga dabiibayaa" ayuu yiri Sakariya Maxamed Cumar oo ah aabaha dhalay wiilka oo 11 jir ah.

'Waxaa la'iga soo wacay saldhigga booliska Xamar Weyne, waxaa la'ii sheegay in wiilkayga oo dhaawac ah uu waddada ka soo qabtay nin boolis ah, markaan u tagay waxaan arkay dhaawac ku yaalla, saddex meel ayaa toorrey laga geliyay, isbitaal ayaan geeyay hadda sidii hore wuu dhaamaa,'' ayuu yiri Sakariye oo la hadlay BBC.

Aabahan ayaa intaas raaciyay in wiilkiisu uu u sheegay in ninka isku dayay inu afduubo u bil dhan kula tukan jiray masjidka, kuna oran jiray waxaan ahay abtigaa lacagna uu siin jiray.

''Dhacdadaasi kaddib, wiilkeyga isbadal badan ayaan ku arkay oo hurdo fiican ma helo habeenkii, wuxuuna ku qarwaa iga qabta, iga qabta, mar walba niyadda ayaan u dejiyaa lakiin wuxuu iloobi la'yahay toorridii lagu dhuftay''.

Afhayeenka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble oo BBC-da la hadlay ayaa beeniyay in ay jiraan carruur la afduubtay.

''Ma jiraan wax afduub ah oo ka jira magaalada, waan ka war haynaa in la helay meydka wiil yar dad ayaana loo soo qabtay, baaritaan arrintaas ku aaddan ayaana socda. dhacdooyinkan waxaa ka dambeeya dad doonaaya inay khalkhal geliyaan ammaanka magaalada cabsina ku abuuraan shacabka." ayuu yiri afhayeenka booliska Soomaaliya.

Cusmaan Barre Caddow oo ah aabaha wiilka shan sano jirka ahaa ee meydkiisa la helay ayaa noo sheegay in meyka wiilkiisa uu ka muuqday jirdil baahsan.

''Wiilkeyga waxaa iigu dambeysay maalintii Jimcaha shantii saac ee barqanimo, markaan saacado badan weynay ayaan galnay inaan baadi goobno, saddex saac oo habeenimo ayaa nala soo wacay, oo nalagu yiri waxaa la qabtay dad uu meydka cunug yar u saaran yahay gaari, waan aadnay waxaan ogaanay in uu isaga yahay, aad ayaan u argagaxay, waad dareemi kartaa aabe wiilkiisa uu ka tagay isagoo faraxsan haddana arkay meydkiisa oo jirdil uu ka muuqdo.''

Dad Muqdisho ku nool ayaa sheegay in ay billaabeen in ay carruurtooda waxbarashada geeyaan kana soo celiyaan, balse afhayeenka booliiska ayaa sheegay in aysan jirin wax ay dadku la argagaxaan.