Lahaanshaha sawirka Will Smith/Youtube Image caption Will Smith oo ka boodaya dayaarad Helikobtar ah

Will Smith ayaa si cajiib ah ugu dabaal dagay munaasabadda sannad guurada 50-aad ee dhalashadiisa.

In qof uu xarig isku xiro ka dibna diyaarad ka boodo uma sahlana cid walba, sidaas awgeed, jilaagan caanka ah si dhakhso ah kuma hilmaami doono maalintan xaggiisa ka weyn.

Hase ahaatee noocan booditaanka ah ma ahayn kii caadiga ahaa, oo ay inta badan dadka door bida ku sameeyaan diyaaradaha waaweyn.

Will Smith waxa uu go'aansaday inuu ka boodo diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ee loo yaqaanno helicopter-ka.

Arrintaan halista ah ayuu jilaagan u dhashay dalka Mareykanka ku sameeyay dusha sare ee dooxada Grand Canyon oo u taalla gobolka Arizona.

Lahaanshaha sawirka Will Smith/Youtube Image caption W|uxuu ugu talo galay inuu ku xuso sannad guurradiisa 50aad

Waxaa daawanayay xubno ka tirsan qoyskiisa iyo saaxiibbadiis, waxaana uu soo jiitay indhaha warbaahinta caalamka.

Will ayaa barta Youtube-ka ku shaaciyay muuqaal laga soo duubay isagoo diyaaradda ka boodaya kaa soo uu la wadaagay taageerayaashiisa iyo guud ahaan dadka aduunka.

Smith looks pretty nervous before the jump

Wax yar ka hor intii uusan boodin wuxuu u muuqday inuu aad u walwalayay, laakiin isla markiiba wuu la qabsaday.

Dadkii daawanayay waxaa ka mid ahaa xaaskiisa Jada Pinkett Smith iyo labadiisa carruurta ah ee lagu kala magacaabo Trey iyo Jaden.

Lahaanshaha sawirka Will Smith/Youtube Image caption Dooxada Grand Canyon ayuu kaga booday dayaaradda

Saaxiibbadiis iyo qoyskiisa ayaa farxad daremay ka dib markii uu si nabad ah uga soo booday diyaaradda isla markaana uu celiyay xarigii ku xirnaa.

Will ayaa yiri: "Waa inaad sameysid.

"Noloshu way adagtahay, dhaawac ayaa ku soo gaari kara, qalbiga ayaa kaa jabi kara, shaqadaada ayaad weyn kartaa, laakiin sidaasoo ay tahay, waa inaad sameysid".

Ficilkaan ayuu Will Smith ku soo beegay xilli uu xusayo sannad guurada 50-aad ee ka soo wareegtay dhalshadiisa.

Waxaa kale oo inuu sidaas sameeyo loollan ku galiyay Afarta saaxiib ee loo yaqaanno Yes Theory.

Wuxuu uga gol lahaa inuu ogeysiis ugu sameeyo hay'ad samafal ah oo ka shaqeysa sidii ilaa sannadka 2030-ka loo soo af jari lahaa saboolnimada xad dhaafka ah.

Sidoo kale Will ayaa arrintaan ugu tala galay inuu dhaqaale ugu uruuriyo mashquuc wax barasho ah oo lagu magacaabay Education Cannot Wait(wax barashadu ma sugi karto).

Waxaa mashruucaas wax lagu baraa carruurta ku nool meelaha ay ka jiraan rabshadaha iyo qalalaasaha dagaalka.