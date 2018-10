Image caption Mowjado waaweyn oo ka dhashay Sunaami

Dhawaan waxaa dalka Indonesia mar kale ku dhuftay dhulgariir badda hoosteeda ka dhacay (Tsunami), kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 800 oo qof.

Dhacdadan oo kale ayaa isla xeebaha dalkaas ka dhacday 14 sano ka hor, markaasoo ay saamaynteeda soo gaartay inta badan xeebaha saaran badweynta India, oo kuwa Soomaaliyana ay ku jiraan.

In ka badan 200,000 oo qof ayaa naftooda ku waayey xilligaas.

Haddaba qormadan waxaan ku eegaynaa waxa la gudboon dadka ay ku dhacdo, ama ay ku soo socoto Sunaamiga.

Sidoo kale waxaan ku eegaynaa qaabka gurmadka ee loo baahan yahay haddii masiibo noocaas ay dhacdo.

C/raxmaan Axmed Ismaaciil waa khabiir muddo 14 sano ah soo ahaa kabtan markab, haatanna wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiinta dekedda Berbera.

Maxaa keena Sunaamiga?

"Sunaamiga waa lakabyada dhulka ee badda hoosteeda oo mid uu hoos u dhaco, ka dibna biyihii lakabka sare ay ku soo shubmaan lakabka hoose. Marka uu lakabkaas halkiisa ku soo noqdo ayey biyihii ka soo baxaan, waxaana samaysma hirar waweyn oo 10 ilaa 15 mitir ah oo xawaare xoog leh ku socda".

"Hirarkaas ayaa ilaa masaafo fog oo berriga ah socda, wax kasta oo hortooda ahna way qaadayaan, waxayna sababaan dhimasho".

Sidee looga gaashaaman karaa?

"Waxaa loo baahan yahay in dadku ay mar kasta feejigan yihiin. Tusaale ahaan, haddii Sunaami uu ka dhaco Indonesia, waxay biyaha ku soo gaari karaan xeebaha Soomaaliya ee saaran badweynta India 8-9 saacadood".

"Muddadaas dadku waxay ku gaari karaan dhul taag ah, laakin qofkii jooga haddii uusan meel xoog leh qabsan way qaadayaan".

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Burburka uu reebay Sunaamiga ka dhacay Indonesia

Maxaa loo baahan in laga fekero marka gurmadka la samaynayo?

"Waa in laga taxaddaro xarkaha korantada, waayo meesha ay ku dhacaan ciddii joogta ama biyahaas taabata way qabanayaan. Sidoo kale waa in laga taxaddaro wixii dhalin kara xanuunnada faafa"

"Waxaa kaloo muhiim ah in dadka la siiyo biyo nadiif ah. Meelo badan dadku berkado ayey biyaha ka cabaan. Biyahaas way wasakhoobayaan".

Ma la sii ogaan karaa in uu Sunaami dhacayo?

"Waa la ogaan karaa, meelo badan ayaa qalab lagu ogaado lagu xiray, inkastoo mandiqadeenan aysan ahayn meelaha uu sunaamigu ka dhaco".

"Indonesia way ku badan yihiin dhul gariirrada, wixii ka dhacaya halkaasna waa la ogaan karaa, sababtoo ah maanta adduunyada waxaa ka jira isgaarsiin casri ah sida Internetka".

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Wax walba oo ka hor yimaada hirarka waaweyn cagta ayey mariyaan

Qalab ma loo baahan yahay marka gurmadka la samaynayo?

"Arrinta ugu muhiimsan waa in laga digtoonaado oo marka digniint la helo in dadku ay goobtaas degdeg uga baxaan".

Waxaa aad muhiim u ah gadiid geli kara meelaha musiibadu ka dhacdo, gaar ahaan Helkobtarro, haddii waddooyinku ay noqdaan kuwo aan la mari karin oo go'a".