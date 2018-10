Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Kabul, boorarka murashixiinta u taagan doorashada dhacaysa 20-ka Octobar

Qof is miidaamiyey oo weerar ku qaaday isu soo bax doorasho oo ka dhacday gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan ayaa dilay 13 qof in ka badan 30 kalena dhaawacay - weerarkan oo ahaa kii ugu waynaa ee dhaca tan iyo markii uu ololuhu bilowday Jamcihii lasoo dhaafay.

Taageerayaasha murashax baarlmaan oo lagu magacaabo Abdel Naser Momand ayaa isugu soo baxay magaalada Kama markii uu qaraxu dhacayey.

Doorasho baarlamaan ayaa la qaba doonaa 20-ka bishan October waxaana jira cabsi laga qabo in ay rabshado dhacaan.

Kooxaha Taliban iyo Daacish ayaa sheegay in ay qaadacayaan qabsoomidda doorashadaas.

Guddoomiyeha gobolkaas Ataullah Khogyani ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Abdel Naser Momand uu qaraxa ka badbaaday, balse ma aanu sheegin in uu dhaawacmay iyo in kale.

Xoogga uu lahaa qaraxaasi ayaa lagusoo warramayaa in uu sababay in saqafyadii sare ay kusoo dhacaan dad gaaraya 250 qof oo meel isugu soo xoomay.

Ma jirto cid markiiba sheegatay masuuliyadda weerarkaas.

Warbixinno dhawaan soo baxay ayaa muujinaya in sanadkan uu yahay kii ugu dhimashada badnaa ee dalka Afghanistan tan iyo duulaankii uu Maraykanku Hoggaaminayey ee lagu qaaday dalkaas sanadkii 2001-dii, ku dhawaad 20'000 - oo qof oo isugu jira rayid iyo dad dagaalka ku lug lahaa ayaa la rumaysan yahay in ay dhinteen.

Rabshadaha ayaa sii kordhay, ayadoo mintidiintu ay sheegeen in ay carqaladayn doonaan.

In ka badan 2,500 oo murashax ayaa la sheegayaa inay doorashadaan u taagan yihiin.