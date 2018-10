Lahaanshaha sawirka AFP

Maxkamad ku taal dalka Sucuudi Carabiya ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay xukuntay in haweeney dalkaasi u dhalatay aanay guursan karin nin ay ragga ka soo xulatay sababo lagu sheegay inuu miyuusic garaacay.

Garsoorka ayaa ninkaasi waxa ay u arkeen in diin ahaan uusan gabadhaasi u qalmin. Go'aanka maxkamadda ayaa waxa uu taageeray aragtida qaraabada haweeneyda kuwaas oo ka soo horjeestay guurka.

Dad badan oo reer Sacuudi ah, ayaa waxa ay jecelyihin muusiqa balse waxaa jira qaar kale oo ay ku weyntahay boqortooyada qadiimiga ah ama diinta islaamka , taas oo muusiqa mamnuucday.

Waxa ay u arkaan in uu yahay dhaqan diinta Islaamka ka soo horjeeda,waxa ayna yasaan dadka heesaaga ah amaba garaaca muusiqa.

Kiiskaan maxkamadda ayaa ku saleeysan in qoyska gabar aan magaceeda la sheegin ay ka so horjeesteen qorsheheeda ah in ay guursato nin garaaca qalabka muusiqada.

Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in gabadha qaraabadeeda ay ku doodayaan in qofka heesaaga ah uusan diinta Islaamka ku dhaqmin.

Maxkamad hoose ayaa taagertay fikradaasi, taas oo xukunkeey riddayna laga qaatay racfaan.

Haweeneyda ayaa sheegtay in ninka uu wanaagsanyahy uuna iyada uqalmo, waxa ayna weli ku hanweyntahy in ay isaga guursato.

Waxa ay tilmaantay in ay jeclaan lahayd in maxkamdda boqrtooyada ay soo dhex gasho arrrintaan.

Haweeneydaan ayaa ah maareeya bangi, waxa ayna maamushaa shaqaale badan. Haseyeeshee nolosheeda qaaska xor uma ay aha oo waa ay adagtahay in ay gaarto go'aaneeda gaarka u ah.

Mohammed Abdu, waa mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan dalka Sacuudi Carabiya.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Mohammed Abdu

Sharciga Islaamka ayaa dhigaya in gabadha aan la guursan Karin ilaa iyo weligeeda ama qofka mas'uulka ka ah uu raali ka nqodo guukeeda.

Ilaa iyo haatanna qooyskeeda waxa ay ku guulaysteen in ay xaqiijiyaan in ninkaasi garaaca muusiqa uusan qeyb ka noqon qooyskooda.