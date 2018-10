Lahaanshaha sawirka AFP

Dawladda Pakistan ayaa hay'adaha caalamiga ah ee aan dawliga ahayn ku amartay in ay joojiyaan shaqooyinkii ay ka hayeen waddanka, sidoo kalana muddo lixdan cisho ah ay kaga baxaan dalka.

Mid ka mid ah hay'adahaasi, oo lagu magacaabo ActionAid ayaa sheegtay in tallaabadani ay qeyb ka ahayd weerarada sii badanaya ee lagu bartilmaameedsanyo qeybaha kala duwan ay bulshada.

Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan ayaanan ka hadlin kiisakaan. Balse warqad loo qoray ActionAid oo ay BBC-da aragtay ayaa lagu sheegay in muddo lix bilood gudohood ah ay dib isu diiwaan galiso.

Sideed iyo toban hay'adood ayaa waddanka laga saaray, sidaasi waxaa BBC-da u sheegtay hay'adda ActionAid.

Tallabadaan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordheeyso walaaca ay hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo dadka u ololeeya xornimada warbaahinta ka muujinayaan xorriyatul qowlka dalka.

Hay'daha sirdoonka ee dalka Pakistan ayaa hay'adahaan aan dawliga ahayn ee ka hawl gala dalka shaki ka muujinyay tan iyo markii la ogaaday mashruuc talaal oo been abuur ay CIA ka fuliyeen waddanka, kaas oo looga gol'lahaa in lagu soo jaajuso Osama bin Laden.

Saraakiisha ayaa markii hore ku eedeeyay hay'adda badbaadada dhalaanka"Save the Children" in ay lug ku lahayd qorshahaasi, inkastoo hay'adda ay iska fogeeysay eedeeyntaasi.

ActionAid iyo hay'ado kale oo caalami ah ayaa lagu amray in ka baxaan dalka Pakistan bishii December ee sanadkii 2017-dii. Balse markii ay cadaadis Pakistan kala kulantay waddamada reer galbeedka ah ayaa loo ogolaaday in ay waddanka sii joogaan, iyagoona go'aankaasi racfaan ka qaatay.

ActionAid iyo Plan International ayaa xaqiijiyay in labaduba ay heleen waraaqo lagu ogeysiinayo in racfaankoodii aysan ku guulaysan balse waxa ay sheegen in wax sabab ah aan loo sheegin.

Waxayna labaduba sheegeen in ay ka walaacsanyihiin go'aanka dawladda kaas oo saameynaya maalaayin qof ee ay caawiyaan ha'adahaan amaba la shaqeeya.