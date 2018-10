Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Donald Trump iyo Fred Trump 1982

Qoyska madaxwayne Donald Trump ayaa mar kale ay diiradda saaran tahay, balse markaan waxay haysaa waalidiintiis iyo walaalihiis.

Baaritaan uu sameeyay wargayska New York Times ayaa la sheegay in lagu ogaaday cadeeymo muujinaya in aabaha dhalay Mr Trump Fred uu la dhuuntay canshuur dhan malaayiin doolar.

Waxaa sidoo kale Donald Trump iyo walaalihii lagu eedeeyay in qaab wada shaqayn ah ay canshuur malaayiin dolar dhan ula dhuunteen.

Eedayntani ayaa waxaa beeniyay Robert oo ah Trump walaalkii ka yar.

Balse maxaan kala soconaa Waalidkiis? Waa Fred, iyo xaaskiisa Mary Anne iyo 5 caruur oo cunuga afaraad uu imika yahay madaxwaynaha Mareykanka?

Lahaanshaha sawirka Shutterstock Image caption Donald Trump iyo waalidiintiisa 1992

Fred Trump

Frederick Christ Trump waxa uu ku dhashay magaalada New York sanaddii 1905 ,waxa uuna aabaha Donald Trump. Wuxuu ahaa nin maalgashi ku sameeya dhismaha iyo guryaha, Donald-na wuxuu raacay raadkii aabihii .

Fred ayaa asaasay shirkad markii hore uu ku diiwaangaliyay magaca hooyadii.

Waxaa uu dhaqaalo ka sameeyay in guryo ay awoodi karaan u dhiso qoysaska dakhligooda uu dhexdhexaadka yahay xilligii dagaalkii labaad ee aduunka iyo ka dib-ba.

Qaar badan oo ka mid ah mashaariicdan waxaa markii hore gacanta ku haysay dowladda, waxaana sanaddii 1954 u yeeray guddi ka tirsan aqalka sanet-ka ka dib markii lagu eedeeyay in uu faa'ido badan ka helayo qandaraasyada.

Image caption qoyska Trump

Sanaddii 1970 waxaa lagu eedeeyay in uu midibtakoor ku hayo dadka laga tirada badan yahay ,isaga oo u diidaya dadka madowga ah iyo kuwa Puerto Rica in ay guriyihiisa kireystaan.

Waxaa kiis maxkamad geeyay koox u dhaqdhaqaaqda bulshada rayidka, waxaana uu ahaa Donald Trump ninkii ay sida wayn xilligaasi u soo xiganayeen wargaysyada, isaga oo difaacaya aabihii.

Kiiskani ayaa la xaliyay iyada oo aysan jirin wax qirasho ah oo ku saabsan in qalad uu dhacay.

Mary Anne Trump

Mary Anne MacLeod ayaa jirtay 18 sano markii ay imaanaysay New York, iyada oo ka soo guurtay Scotland, waxayna ahayd shaqa doon.

Lix sano ka dib waxay guursatay Fred, waxa ayna markii dambe u wareegeen degmada ay dadka maalqabeenka daggan yihiin ee Queens, halkaasi oo ay ka shaqeynaysay hay'ad gargaar.

Mary Anne MacLeod ayaa noqotay muwaadin Mareykan ah sanaddii 1942.

Mary Anne Trump ayaa geeriyootay sanaddii 2000, iyada oo ay da'deeda ahayd 88 sano wax ka yar hal sano ka dib markii uu seygeeda Fred uu geeriyooday.

Maryanne Trump Barry

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Donald Trump iyo Maryanne Trump Barry 2008

Maryanne Trump Barry waxay ahayd qofka ugu wayn caruurta Fred Trump, waxa ayna garsoore sare ka ahayd maxkamadda racfaanka ee Mareykanka. Waxay shaqada ka tagtay bishii Febraayoy 2017, wax yar uun ka dib markii walaalkeeda uu madaxwaynaha noqday.

Waxaa xilka garsooranimo loo s0o xulay 1999 markaasi oo uu soo xulay Bill Clinton. Wakhtigaas ka hor ayaa sidoo kale Ronald Reagan uu u soo xulay garsoore maxkamad degmada New Jersey 1983.

Maryanne Trump Barry oo imika ah 81 jir, ayaa la sheegay in ay si aad ah isugu dhaw yihiin walaalkeed Donald.

Waxa ay mar sheegtay in maalin walba uu walaalkeed so booqan jiray mar ay isbataal ku jirtay ka dib qalliin lagu sameeyay.

Inkastoo loo tiiriyo xisbiga Jamhuuriga, balse haddana waxa ay taageero u muujisay xaqa uu qofka u leeyahay in uu caruurta iska soo xaaqo iyo xuquuqda dadka soo galootiga ah.

Maryanne Trump Barry ayaa dhashay hal wiil oo ay u dhashay seygeedii hore, seygeedii labaad oo lagu magacaabo John Barry, ayaa geeriyooday 2000.

Fred Trump Jr

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Fred Jr, (bidix) 1966

Fred Jr waa wiilka labaad ee walaalaha Trump waxa uuna 8 sano ka wayn yahay Donald Trump.

Waxaa markii hore loo leexiyay maareynta ganacsiga qoyska , balse markii dambe waa uu ka tagay si uu u noqdo duuliye.

Fred Jr ayaa guursaday, waxaana uu dhalay labo caruur ah.

Balse intii uu ku jiray da'da dhalinyaranimada ayaa waxaa noolashiisa qeyb ka noqotay daroogada sida uu 2016 qoray wargayska New York Times .

Fred Jr ayaa geeriyooday 1981 isaga oo ay da'diisu ahayd 43 jir.

Madaxwayne Trump ayaa sheegay in uu tusaale ku qaatay hab dhaqanka walaalkii, islamarkaana uu go'aansaday in uusan waligii khamriga ama sigaar uusan cabin.

"Saamayn qoto dheer ayuu noolashayda ku yeeshay sababtoo ah ma ogid meesha aad ku dambayn doonto ," ayuu yiri Mr Trump.

"Fred waxa uu ahaa nin wanaagsan oo quruxsan ,waxa uu ahaa nin cajiib ah, balse waxaa caqabad ku noqotay khamrada"ayuu intaa ku daray

Elizabeth Trump Grau

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Donald Trump iyo Elizabeth Trump Florida 1997

Elizabeth Trump Grau, waa gabadha saddaxaad ee ay walaalaha yihiin Trump, waxa ayna afar sano ka wayntahay madaxwaynaha.

Waa howlgab ka shaqayn jirtay bangi, islamarkaana waxa ay is guursadeen James Grau oo ahaa soo saare filim.

Robert Trump

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Robert Trump iyo Blaine oo markaas ahayd xaaskiisa 2005

Robert waxaa labo sano uu ka yar yahay Donald.

Si la mid ah sida walaalkiis waxa uu waqtigiisa inta badan galiyay shirkadda qoyska, waxa uuna noqotay madaxa fulinta ee shirkadda.

Balse waxa uu Trump kaga duwan yahay ma jecla in uu caan noqdo, waxa uuna door bidaa in uu nolol deggan isaga noolaado.

Waxaa uu dhawaan ka jawaabay eedeeyntii ugu dambeysay ee uu qoray wargayska New York Times, waxa uuna ku adkaystay "in dhammaan canshuurihii xaqa loogu lahaa la bixiyay ."