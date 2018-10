Qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku nool Dawlad Deegaanka Soomaalida ayaa la sheegayaa in aanay qaban shaqooyinka yar yar ee inta badan u baahan xoogga iyo xirfadda, arrintan oo dad badani ay qabaan in ay ugu wacan tahay qab iyo isla wayni iyo sidoo kale in aanay jirin cid ku dhiirri galisa sidii dadku ay uga faaidaysan lahaayeen shaqooyinkaas.

Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalda Jigjiga ka soo diray wariyaha BBC-da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam.