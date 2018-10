Kheyre: Carruurta ay waaliddiintooda ku dhinteen qarixi Soobbe waxbarasho lacag la'aan ah ayaan siineynaa

Lahaanshaha sawirka VILLA SOMALIA Image caption Ra'isal wasaaraha Somalia Xasan Cali Kheyre

Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay munaasabadda xasuusta qaran ee musiibadii October 14, 2017, ayaa faray wasaaradda waxbarashada in waxbarasho lacag la'aan ah ay siiso dhammaan caruurtii waalidiintood lagu laalay weerarkaas.

Ra'iisul wasaaraha ayaa ka dalbaly guddiyadii ka qayb qaatay gurmadka loo fidiyay dadkii dhibaatadu ka soo gaartay weerarka in ay wasaaradda waxbarashada u gudbiyaan liiska caruurta waalidiintoodii ku waayay weerarkaas argagaxisadu ay fuliyeen.

Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wuuu intaa ku daray "in kooxda arxan laawayaasha, diin laawayaasha ahi aysan oggolayn in naftooda qarxiyaan, sidoo kale caruurtooda aysan u oggolayn in ay is-qarxiyaan"

Hase yeeshee, caruurta Soomaaliyeed ay u adeegsadaan fulinta qaraxyada iyo weerarada ay ku daadinayaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed.

Image caption Xuska Qaraxi Soobe

Ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu umadda Soomaaliyeed uu uga baaqay "iney dhinac uga soo wada jeestan la dagaallanka kooxaha nabaddooda wax u dhimaya oo mar kale aysan ku qaldi karin fikirka gurracan ee ay ku bannaysanayaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed."

Image caption Mudaharaad iyo baroor diiq is huwan

Kooxaha argagaxisada weerarki ay October 14, 2017-ka ay u gesysteen umadda Soomaaliyeed oo waxba galabsanin waxay moodayeen iney klu wiiqayaan dowladnimada dalka Soomaaliya, hase yeeshee taa bedelkeeda dadka Soomaaliyeed waxa ay ka heleen ayuu yiri Midnimo, horumar, deeqsinimo, gacan furnaan, dal jacayl cusub, iyo in meel looga soo wada jeesto fikirka gurracan ee kooxaha nabad diidka."

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Qaraxi Soobe ee October 14, 2017

Qaraxi foosha xumaa ee Soobe ee dhacay 14-ka October wuxuu ahaa qaraxi ugu weynaa ee ay ku dhinteen dadki ugu badnaa qarax ka dhaca Soomaaliya, waxaana ka soo wareegtay hal sano iyada todobaadkan la xusayey sanad guuradii koobaad.