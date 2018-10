Madaxwayne Trump oo difaacay Sacuudiga

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Mike Pompeo iyo Maxmed Binu salmaan

Madaxwayne Trump ayaa waxa uu cambaareeyay cadaadiska sii kordhaya ee dunida ay ku hayso boqortooyada Sacuudiga ee ku saabsan saxafiga la waaayay Jamal Khashoggi.

Waxa uu sheegay in eedeynta loo soo jeedinayo boqortooyada ka hor inta aan xaqiiqada la ogaan ay tahay mid muujinaysa kiis kale oo ah in iyada oo aan la cadayn dambiga lagu qirayo.

Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donold Trump ayaa sheegay in dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed Binu Salman uu u sheegay in uu socdo baaritaan buuxo oo lagu samaynayo maqnaashiyaha saxafiga Sacuudiga u dhashay Jamal Khashoggi.

Khashoggi ayaa ahaa nin si wayn u daliila qoyska boqortooyada Sacuudiga.

Mr Trump ayaa sheegay in dhaxalsugaha uu dafiray in uu wax ka ogaa wax aka dhacay gudaha qunsuliyada Sacuudiga ee Stanbul labo taddobaad ak hor.

Saxafiga ayaa labo toddobaad ka hor galay dhismaha qunsuliyada, balse waxii xilligaasi ka dambeeyay la waayay meel uu jaan iyo cirib dhigay.

Mars ii horeysay ayaa madaxwayne Trump waxa uu sheegay in laga yaabo in maqnaashiyaha saxafigan ay ku lug leeyihiin waxa uu ugu yeeray "dad dhagarqabayaal ah".

Wariyaha BBC ee arrimahha ammaanka ayaa sheegaya in arrinta wariyahan la waayay ay wax u dhimmi karto sumcadda dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed Binu Salmaan.

Horay ayaa waxay dowladda Mareykanka sheegtay in madaxda Sacuudiga ay balanqaadeen in baaritaanada ay noqon doonaan kuwa hufan oo waqtigii loogu talagalay lagu soo gabagabeeyo.

Waxa jira warar aan la xaqiijin oo tibaaxaya in xukuumadda Sacuudiga ay isu diyaarinayso in ay qirato in saxafigan la dilay xilli baaritaan iyo su'aalo waydiin lagu guda jiray.

Waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu hayo boqortooyada Sacuudiga ee ku saabsan in ay meel ku sheegaan saxafiga Jamal Khashoggi.

Sacuudiga waxa ay beeniyeen in saxafaigani lagu dhex dilay qunsuliyada,waxa ayna sheegeen in uu halkaasi ka soo baxay markii loo dhmeeyay howlihii uu tagay.