Weerar ka dhacay Kuleej ku yaalla Crimea oo ay dad ku dhinteen

Lahaanshaha sawirka PA Image caption Weerarka ayaa ka dhacay Kerch technical colleg

Ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay tiro kalana way ku dhaawacantay ka dib toogasho ka dhacday Kuleej ku yaala gobolka Crimea ee uu horey Ruushka u qabsaday.

Wiil 18 jir ah ayaa weerar ku qaaday Kuleejka Kerch technical college isaga oo markii uu halkaasi galay bilaabay in uu toogto ardayda ka hor inta uusan isaga isdilin, sida ay sheegeen baaryaasha Ruushka.

Dad goobjoogayaal ah ayaa waxay sidoo kale sheegeen in uu halkaas ka dhacay ugu yaraan hal qarax oo aan la ogayn waxa uu ka dhashay.

Ma cadda ilaa iyo imika u jeedada ka dambeysa weerarka.

Ruushka ayaa gobolka Crimea kala wareegay Ukraine 2014.

La wareegidda gobolkan ay Ruushka la wareegeen ayaa waxaa canbaareeyay qaar badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka.

Ruushka ayaa gobolkaasi la wareegay ka dib dagaal dhexmaray mucaarad ay Ruushka taageeraan oo ka dagaalamayay bariga Ukraine.

Maxaa ka dhacay Koleejka?

Waxaa soo baxaya warar iska soo horjeeda oo ku saabsan sida uu weerarkaasi u dhacay.

Wiilka la sheegay in uu weerarka gaystay ayaa magaciisa lagu sheegay Vladislav Roslyakov,.

Wiilkan ayaa qolqol u galiyay kuleejkaasi isaga oo ardayda tooganayay.

Baariyaasha Ruushka ayaa waxay sheegeen in in wiilkan uu markii dambe is dilay.

Warbaahinta Ruushka ayaa markii dambe baahisay sawiro mayd ay sheegeen in uu yahay ninkii weerarka gaystay.

Sidoo kale saraakiisha laamaha ammaanka ee Ruushka ayaa waxa ay warbaahinta ka soo xigataya in qofka weerarka gaystay uu bambaano qarxay ka hor inta uusan toogashada billaabin.