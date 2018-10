Nigeria: 55 qof oo ku dhintay iskudhacyo u dhexeeya Muslimiin iyo Masiixiyiin

Image caption Nigeria

Rabshado diin salka ku haya ayaa ka dhacay suuq kuyaal gobolka Waqooyiga dalka Nigeria kuyaal ee Kaduna waxayna rabshadaasi galaafteen nolosha 55 qof sida uu sheegay madaxweynaha dalkaas Muhammadu Buhari.

Dhalinyaro Muslimiin ah iyo kuwo Masiixiyiin ah ayaa lagu soo warramayaa in ay isku dhaceen kadib muran ka dhex dhashay kooxo muruqmaal ah oo ku sugan magaalada Kasuwan Magani.

Saraakiisha booliiska ee gobolkaas ayaa sheegay in 22 qof la xiray qalalaasaha kadib.

Sidoo kale masuuliyiinta dalkaas ayaa bandow kusoo rogay magaaladaas. Inta badan rabshado diimeed ayaa ka dhaca dalka Nigeria.

Afhayeenka madaxtooyada Nigeria, Garba Shehu, ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka waxa uu ku sheegay in madaxweyne Buhari uu rabshadaha kusoo noqnoqonaya dalkaas u arko kuwo walaac dhalinaya.Madaxweyne Buhari ayaa sheegay in haddii aanay heshiin kooxaha kala duwan, "ay culays ku keenayso in lagu guulaysto hawlaha maalinlaha ah ee dawladda"

Waxuuna hoggaamiyeyaasha bulshada ugu baaqay in ay dulqaad muujiyaan oo joojiyaan qulqulatooyinka caynkaas ah inta aanay isu bafddalin rabshado waaweyn.