Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Gina Haspel waxay toddobaadkan safar ku tagtay Turkiga

Madaxa laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa dilka wariyaha Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khaashuqji sharraxaad ka siisay madaxweyne Donald Trump kaddib marki ay toddobaadkan booqatay dalka Turkiga.

Kulanka Trump iyo Haspel ayaa wuxuu ku soo beegmay saacada un kaddib marki ay warbaahinta dalka Mareykanka ay baahiyeen iney Ms Hapel ay dhageysatay codadka uu Turkiga sheegay inuu u hayo caddeynta dilka Khaashuqji loo geystay.

Halka uu dacwad oogaha dalka Sacuudiga uu sheegay dilka Jamaal Khaashuqji "in la sii qorsheeyay".

Sacuudi Carabiya oo in mudda ah ku adkeysaneysay qoraaga 2-dii bisha October la waayey ineysan waxba ka ogeyn, waxay ugu dambeynti ay oggolaatay in lagu dilay Qunsuliyadda Sacuudi carabiya ee Istanbul iyada oo dilkana ku sheegtay "mid ay fuliyeen koox arxan laawayaal ah".

Wakaaladda wararka Sacuudi Carabiya ayaa shaacisay inuu Khamiisti uu dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudi carabiya uu shir la yeeshay guddiga dib u habeynta ku sameynaya laamaha sirdoonka Sacuudiga, Guddigaasi oo la dhisay wixi ka dambeeyey dilkii Jamal Khaashuqji.

Toddobaadkii hore Sacuudi Carabiya waxay eriday laba la taliye oo muhiim u ahaa dhaxalsugaha, waxayna xirtay 18 qof oo kale.

Khamiistina ila wareedyo aad ugu dhawdhaw qoyska Khaashuqji ayaa waxay sheegeen wiilka qoyska Jamal ugu weyn Saalax Jamaal inuu Sacuudiga ka tagay oo uu aaday dalka Mareykanka.

Lahaanshaha sawirka Saudi News Agency Image caption Saalax Jamaal Khaashuqji oo Talaadadii la kulmay Amiir Maxamed bin Salmaan

Saalax oo Talaadadi la arkayey muuqaal laga soo duubay isaga oo la kulmay Boqor Salmaan iyo Amiir Maxammed, waxaa Saalax horay u saarneyd cuna qabateyn dhinaca safarka ah maadaamaa uu aabbihii inta badan dhaleeceyo Hoggaanka sare ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya.

Haspel doorkeedu muxuu yahay?

Madaxa CIA waxay Isniintii safar ku tagtay Turkiga si ay u soo kormeerto xogta ay hayaan laamaha sirdoonka Turkiga iyo Sacuudiga ee sida wada jirka ah ugu howlanaa baaritaanka dilka Khaashuqji.

Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay afhayeenka Aqalka cad Sarah Sander ayaa waxay sheegtay in Ms Haspel ay u muddeysan tahay iney la kulanto Madaxweyne Trump si ay arrintan faahfaahin uga siiso.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Khaashuqji oo noolal lagu arko waxaa ugu dambeysay ku dhawaad seddex toddobaad ka hor mar uu sii galayey Qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul

Wargeyska Sabah waxay Arbacadii qortay iney Haspel sheegtay iney dhageysatay codadka caddeynta u ah dilka loo geystay Khaashuqji, balse faahfaahin intaa dheer kama aysan bixin codka ay dhageysatay waxa uu yahay iyo waxa ay ka fahantay intaba.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Sacuudi Carabiya waxay diidday inuu Amiir Maxamaed bin Salmaan uu dilka Khaashuqji door ku lahaa

Amiir Maxamaed wuxuu Arbacadi sheegay in dilka loo geystay Khaashuqji uu ahaa "Dambi bahalnimo ah oo aan marmarsiiyo loo raadin Karin" wuxuuna ballan qaaday in "Kuwii ka dambeeyey fal dambiyeedkaas lala xisaabtami doono ugu dambayntana caddaaladda la hor keeni doono"

Waxaa kale oo uu sheegay in Turkiga ay wadashaqayn wanaagsan lahaayeen, asagoo intaas ku daray: "Dad badan ayaa iskudayaya in ay ka faaidaystaan xaaladdan xanuunka badan si ay ukala geeyaan Sacuudiga iyo Turkiga. Waxaan doonayaa inaan farriin u diro: Waligiin ma awoodi doontaan in aad sidaas yeeshaan.

Amiir oo ka hadlayey Shirka saddex maalmood soconaya oo loo bixiyey " Hindisaha maalgashiga mustaqbalka" laguna magacaabo ""Davos in the desert", ayaa muhiim u ah Sacuudiyiinta balse waxaa mar horaba qaaddacay qaar badan oo kamid ah hoggaamiyeyaasha ganacsiga iyo siyaasadda ee reer Galbeedka wixii ka dambeeyey arrintii Khaashuqji.

Baaritaanka maxaa ugu dambeeyey?

Arrinta ugu wayni waa maydkii, kaas oo aan wali la hayn wax astaan ah.

Halka ugu dambaysay ee diiradda la saaro ayaa u muuqata in uu yahay ceel ku yaal beer ku dhextaal dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga.

Intii uu baadhitaanku socday waxaa jira warar is khilaafsan oo soo baxay. Wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa markii hore sheegtay in Sacuudiyiintu ay diideen in ay fasax u siiyaan in la baaro, isla TV-ga qaranka Turkiga ayaa haddana sheegay in fasax la siiyey.

Talaadadii waxaa soo baxay warar kuwaas lamid ah oo is khilaafsan oo ku saabsan in alaabo uu lahaa Khaashuqji laga helay boorso ku dhex jirtay gaari diblumaasi oo Sacuudiga laga leeyahy.

Mr Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu hayo caddeymo xooggan oo ku aaddan in saxafigaas lagu dilay shirqool bareer ah wuxuuna ku baaqay in dadka dilkaas lagu tuhunsan yahay lagu soo wareejiyo si looga maxkamadeeyo Turkiga.

Madaxweynaha Donald Trump muxuu arrintan ka yiri?

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay jawaabta Sacuudi Carabiya ay ka bixisay dilka wariye Jamal Khaashuqji ay tahay "qarinti abid ugu xumeyd oo lagu qariyo fal dil oo dhacay."

Wuxuuna intaa ku daray cid walba oo falkaasi foosha xun soo maleegtay kana dambeeysay "iney cawaaqib xun la kulmi doonto"

Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu isna sheegay inuu Mareykanku ciqaabayo ciddii ka dambeysay dilka wariye Jamal " iney fiisaha dal ku galka kala laabaneyso 21-ka qof ee la shaaciyey ee falkan looga shakiyey".

Mareykanka ayaa wuxuu beesha caalamka kala kulmayaa cadaadis xooggan oo loogu baaqaya inuu dabciyo xiriirka ay la leedahay Boqortooyada Sacuudi Carabiya.

Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxay marar badan dilka Khaashuqji iyo waxa ku dhacay ay ka soo saareen warbixinno iska horimanaya. Toddobaadyo waxay ku andacoodaan inuu nool yahay Khaashugji, waxay ugu dambeynti boqortooyadu qiratay wariye Jamal Khaashugji oo 59 jir ah inuu ku dhintay hawlgal naxariis darra ah xilli uu booqanayey qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Madaxweynaha Mareykanka oo canbaareeyey sida uu Sacuudiga uga hadlay dilka Jamaal Khaashuqji

Mareykanku wuxuu sida oo kale Visaha dal ku galka kala noqday shaqsiyaadkii ka dambeeyey dilka Jamaal Khaashuqji, Sacuudi Carabiyana waxay sheegtay iney xabsiga dhigtay 18 qof oo Sacuudiga u dhalatay.

Sacuudiga muxuu ka yiri dilka Khaashuqji?

Marki ugu horreysay wuxuu Sacuudigu sheegay Jamaal Khaashuqji isaga oo nool oo nabad qaba inuu Qunsuliyadda uu ka baxay.

Marka xigtayna wuxuu Sacuudigu sheegay in Jamaal Khaashuuqji "dagaal gacan ka hadal ah" oo ka dhacay Qunsuliyaddiisa Istanbul uu ku dhintay.

Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan Jamaal Khaashuqji

Ugu dambeyntina waxay sheegeen in dilka Jamaal Khaashuqji loo geystay uu ahaa "Dambi bahalnimo ah oo aan marmarsiiyo loo raadin Karin" oo ay geysteen koox sirdoonka Sacuudiga ka tirsan oo arxan laawayaal ah.

Maantana Sacuudiga waxaa ka soo yeeray dilka Jamaal Khaashuuqji inuu ahaa mid horay loo sii qorsheeyey oo u dhicin si kama' ama lama filaan ah.

Waxuuna Sacuudigu weli ku adkeeysanayaa inuusan waxba ka ogeyn meydka Jamaal Khaashuqji halka uu ku dambeeyey.