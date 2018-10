Lahaanshaha sawirka EUNAVFOR Image caption Midowga Yurub waxay sheegeen in sababta ay doonta u qarxiyeen ay tahay in aan loo adseegsan falal burcadbadeednimo

Xoogagga midowga Yurub ee la dagaallanka burcadeedda Soomaaliya ayaa sheegay in Isiintii ay qarxiyeen doon ay leeyihiin burcadeed Soomaaliyeed, taasoo weerartay Markab sitay calanka Hong kong.

Waxay intaas ku dareen in aysan jirin cid ay u xireen falkaas oo ay ku sheegeen burcadeednimado, waxayna sii daayeen fiidiyow muujinaya doon aysan cidina saarnayn oo ayadoo biyaha dul sabbaynaysa la qarxiyey.

Maxamed Abuukar Xasan oo ah milkiilaha doontaas ayaa BBC u sheegay in "ciidankaas ay jiiteen doonta, waxayna sheegeen in ay soo baarayaan, ka dibna ay soo celinayaan, "waxaase noogu xigtay in aan BBC ka maqalnay in doontii la qarxiyey".

Maxamuud wuxuu sheegay in ciidankaas ay muddo todobaadyo ah ku soo noqnoqnayeen.

Wuxuu meesha ka saaray inay war wax rasaas ah ku rideen maraakiib badda maraysay, "Doonta waa ay baareen, waan ku qancaynaa haddii ay soo bandhigaan hubkii ay ku qabteen doonta" ayuu yiri Maxamuud Abuukar.

Midowga Yurub waxay sheegeen in sababta ay doonta u qarxiyeen ay tahay in laga baaqsado falal burcad badeednimo in loo adeegsado.

Wuxuu intaa ku daray in dhibaatadooda ay u gudbiyeen maamulka Galmudug.

"Isla markii ay arrintan dhacday waxaan la socodsiinnay wasiirka dekedaha ee Galmudug oo su'aalo badan na weydiiyey. Ayaga markii uu la xiriirayna waxay u sheegeen in ay baaritaan ku hayaan doonta oo ay soo deyn doonaan, waxaase noogu xigtay in ay gubeen" ayuu yiri maxamuud Abuukar.

Maxamuud wuxuu sheegay in aysan weli ka rajo dhigin inay xaqooda u doodaan. "Kama harayno hantideenni iyo sumcadeennii lagu cayaaray iyo dhibaatadii naloo gaystay" ayuu yiri.

Wuxuu maamullada dalka ka jira iyo dawladda Soomaaliyaba ka dalbaday inay gacan ka siiyaan "sidii ay hantidooda u heli lahaayeen".