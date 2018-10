Denmark oo Iran ku eedaysay shirqool dil

Lahaanshaha sawirka EPA Image caption Baraha gaadiidku isaga udbo ayaa la xiray September sababo la xiriira shirqoolka

Denmark ayaa ku eedaysay Xukuumadda Iiraan in ay qorshaynaysay in ay shirqool ku disho nin Iiraani ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna disho ciidda Denmark.

Sida ay sheegtay hay'adda Sirdoonka Denmark, bartilmaameedka ayaa la rumaysan yahay in uu ahaa xubin katirsan dhaqdhaqaaqa gooni u goosatada Carabta ee dalkaas.

21-kii October ayaa dalka Sweden waxaa lagu xidhay nin u dhashay dalka Norway oo asal ahaan kasoo jeeda Iiraan oo la sheegay in uu xiriir lahaa qorshahaas la sheegay ee dilka ah.

Ra'isul Wasaaraha Denmark Lars Lokke Rasmussen ayaa shirqool kaas la tuhunsan yahay ku tilmaamay "Mid aan gabi ahaanba la aqbali Karin" wuxuuna sheegay in Midowga Yurub looga baahan yahay in ay qaadaan tallaabo dheeri ah.

Masuuliyiinta ayaa sameeyey dambi baaris ballaaran 28-kii September taas oo horseedday in la hakiyo in loo kala safro Denmark iyo Sweden.

Talaadadii, ayaa madaxa Sirdoonka Denmark, Finn Borch Andersen, waxa uu xaqiijiyey in tallaabooyinkaas loo qaaday si looga hortago weerar la qorsheeyey.

Qofka la sheegay in la doonayey in la dilo ayaa la sheegay in uu ahaa xubin sare oo katirsan urur lagu magacaabo Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), oo u taagan xoraynta gobolka Carabtu ay u badan tahay ee kuyaal galbeedka dalka Iran.

Shirqoolkan ayaa yimid kadib markii weerar toogasho ah lagu qaaday ciidamada militariga Iiraan oo gaadda ka cayaar samaynayey bishii September, weerarkaas oo lagu dilay in kabadan 25 qof.

Weerarka ayaa waxaa sheegtay koox gooni u goosato ah oo Carab ah iyo ururka la baxay Dawladda Islaamka, inkastoo midna aan caddayn loo hayn sheegashadiisa.

Sida ay sheegeen ilo isugu jira diblumaasiyiin iyo laammaha ammaanka, Jimcihii, Faransiiska ayaa eryay diblumaasi u dhashay dalka Iran sababo la xiriira shirqool lagu doonayo in lagu qarxiyo isusoobax ay soo abaabuleen kooxaha mucaaradka ee dalka Iran.