Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Pharrell Williams

Pharrel Williams oo ah heesaa u dhashay dalka Maraykanka ayaa ugu baaqay madaxweyne Donald Trump in uu joojiyo isticmaalka heestiisa Happy, taas oo laga ciyaaro isu soo baxyada uu Trump ka hadlo.

Maalinkii sabtida, isu imaatin ka dhacay gobolka Indiana oo uu Trump ka qeybgalay ayaa laga daaray heesta.

Munaasabadan ayaa la qabtay saacado ka dib markii weerar lagu qaaday macbad Yuhuudda ay leedahay lagu laayay 11 qof.

Pherrel oo warqad soo marsiiyay garyaqaankiisa ayaa sheegay in aysan jirin wax 'farxad ah' oo ku jirta in dad la laayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in aanan ogolaansho looga haysan isaga in heesta la isticmaalo.

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Baroordiiqda Pittsburg

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Heesta Happy ayaa laga daaray isu soo baxaya weyn ee Beeralayda Mustaqbalka America ee Indiana ka dhacay

Garyaqaanka heesaaga ayaa sheegay in uusan Parrel Trump siinin, siinna doonin ogolaanshaha isticmaalka heesta, tahay mid xuquuqdeeda ay isaga u illaashantahay.

Horey waxaa u jiray dad kale oo heesa oo Trump ka hor istaagay in uu isticmaalo heestooda.