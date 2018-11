Lahaanshaha sawirka NYPD Image caption Tala Faaric, oo 16-jir ah, iyo Rotana Faaric, oo 22-jir, ayaa afka xiran maydkooda laga helay daanta Webiga Hudson

Booliska magaalada New York ayaa waxa uu baarayaa dhimashada laba gabdhood oo walaalo ah oo u dhashay waddanka Sucuudi Carabiya kuwaas oo todobaadkii hore maydkooda laga helay Webiga Hudson iyagoo la isku xirxiray.

Tala Faaric, oo 16-jir ah, iyo Rotana Faaric, oo 22-jir, ayaa waxaa maydkooda laga helay iyagoo is eegaya si buuxdana u labisan oo misana uusan wajigooda ka muuqan wax uur ku taalla ah, booliska ayaa sidaasi sheegay.

Dambi baarayaasha ayaa sheegaya in ay tahay xilli hore in wax go'aan ah laga gaaro haddii fal dambiyeed uu dhacay ama inay iyaguba isdileen.

Gabdhaha ayaa dhawaan waxa ay Mareykanka ka codsadeen magangalyo siyaasadeed, booliska ayaa yiri.

Gabdhaha walaalaha ah ee ilma Faaric iyo hooyadood ayaa Sucuudi Carabiya ka soo guuray 2015-kii markaas oo ay dageen magaalada Fairfax, ee gobolka Virginia, waxaana gabdhahaasi lagu yaqaannay inay gurigooda isaga baxsadaan, sida ay sheegayaan saraakiisha Mareykanku.

Hasayeeshee baarayaasha ayaa sheegaya inay jahawareer tahay sababta maydkooda looga helay daanta webi 400 km u jira meeshii uu qoyskoodu deganaa.

Qunsulka Sucuudiga ayaa waxa uu ku sheegay bayaan uu soo saaray in saraakiisha safaaraddu ay la xiriireen qoyska gabdhahaasi, waxa uuna intaasi ku daray in labada gabdhood ee walaalaha ah ay arday ahaayeen "oo ay u wehel yeelayeen walaalkood oo jooga magaalada Washington".

Wakaaladda wararka ee Associated Press, oo soo xiganaysa booliska magaalada New York, ayaa waxa ay sheegtay in maalin un ka hor inta aanan maydka gabdhahaasi la soo helin, uu hooyadood soo wacay sarkaal ka tirsan safaaradda Sucuudiga isagoo qoyska ku amray inay dalka isaga tagaan maadaama ay gabdhuhu Mareykanka ka dalbadeen magangalyo siyaasadeed.

Maydka gabdhaha ayaa Arbacadii la soo dhaafay waxaa laga helay daanta webi iyagoo xiran saraawiil iyo jaakado madow lagana xiran dhexda iyo anqawyada.