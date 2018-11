Saddex walaalo ah oo hal mar uur qaaday

Lahaanshaha sawirka Cyclofoss22 Image caption Sawirka Onyeka oo ah gabadha curadka ah,walasheed Chika iyo gabadha ugu yar ee walaashooda Ogechi ee baraha bulshada qabsaday

Sawirka saddex gabdhood oo xiran dhar cad oo soo jiidasho leh ayaa si wayn u qabsaday baraha bulshada ay ku kulanto.

Gabdhahani oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Nigeria islamarkana imika ku nool dalka Mareykanka ayaa ah saddex gabdhood oo walaalo ah islamarkana dhamaantood ay uur leeyihiin.

Sawirka Onyeka oo ah gabadha curadka ah,walasheed Chika iyo gabadha ugu yar ee walaashooda ah Ogechi ayaa waxa ay bulshada iskula wadaagtay baraha bulshada kumannaan jeer ,waxana sidoo kale lagu baahiyay golayaasha baraha bulshada ee looga hadlo arrimaha uurka.

Hadaba Onyeka iyo Chika ayaa waxay la hadleen BBC qaybta Newsday waxa ayna ka warbixiyeen sida ay u baahiyeen warkoodan farxadda leh.

Chika ayaa sheegtay in markii ay ogatay in ay uur leedahay ay wacday walaalaheed islamarkana ay ku wargalisay in ay uur leedahay.

"Waxaan la hadlay walaashey oo aan ku iri waxa aan ahay uur" ayay tiri Chika.

Gabdhahani walaalaha ah ayaa waxay sidoo kale sheegeen in mid ka mid ah ay soo jeedisay in ay sawir wada galaan islamarkana ay baraha bulshada ku bahiyan.

Balse waxay Onyeka iyo Chika ay sheegeen in ay lama filaan ku noqotay oo ay si aad ah ula yaabeen sida sawiradooda ay baraha bulshada u qabsadeen.

"Aad ayaan ula yaabay ma filayn,ma anan fileyn sida ay sawiradani u yihiin wax dhif iyo naadir ah ilaa aan aragno wixii xigay'ayay ku nuuxnuuxsadeen gabdhahani walaalaha".

Onyeka iyo Chika ayaa waxay sidoo kale sheegeen in hooyadood ay si aad ah ugu faraxday sawirada saddexdeeda gabdhood ee baraha bulshada lagu baahiyay iyaga oo uur leh.

"Haa aad ayay ugu faraxday,waxa ay sawirada la wadaagaysaa qof waliba, aad ayay u faraxsan tahay" ayay yiraahdeen Onyeka iyo Chika.

