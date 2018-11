Lahaanshaha sawirka AFP/EPA Image caption Sawirrada Madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo weriye Jamaal Khaashuqji

Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horraysay waxa auu dowladda Sucuudiga si toos ah ugu eedeeyay dilka weriye Jamaal Khaashuqji.

"Waxaannu ognahay in amarka lagu dilay Khaashuqji inuu ka soo baxay madaxda ugu sarreysa ee dowladda Sucuudiga," waxa uu ku qoray maqaal ku soo baxay wargeyska the Washington Post.

Hasayeeshee isagoo hoosta ka xariiqaya xiriirka saaxiibtinimo ee Turkiga kala dhaxeeya Sucuudi Carabiya ayaa waxa uu intaasi ku daray in uusan rumaysnayn in Boqor Salmaan uu arrintaasi ku lug lahaa.

Khaashuqji ayaa waxaa 2-dii bishii Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda Sucuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbuul.

Dambi baarayaasha Turkiga ayaa waxa ay rumaysan yihiin in weriyaha oo dibad joog ahaa la ceejiyay markii uu qunsuliyadda Sucuudiga u tegay si uu uga soo qaato dikumiintiyo ka caawin lahaa guurka inanta u dhalatay dalka Turkiga oo dhawaan dhici lahaa.

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Su'aalo ayaa ka taagan waxa ka dhex dhacay qunsuliyadda Sucuudiga 2-dii bishii Oktoobar

Maydkiisa ayaanan weli meelna lagu sheegin iyadoo Yasin Aktay oo lataliye u ah Madaxweyne Erdogan uu sheegay inuu rumaysan yahay in maydka ninkaasi lagu baabi'iyay aashito kaddib markii jirkiisa la jarjaray.

Dilka oo markii hore ay qariyeen mas'uuliyiinta Sucuudiga ayaa waxa uu dhaliyay dhibaato dhanka diblumaasiyadda ah oo ka dhex aloosantay Sucuudi Carabiya iyo xulafadeeda.

Dowladda Sucuudiga ayaa markaasi kaddib waxa ay xirtay 18 qof oo laga shakisan yahay kuwaas oo lagu maxkamadayn doono gudaha dalka Sucuudi Carabiya.

Muxuu Erdogan sheegay?

"Waannu ognahay in dadka ka dambeeyay dilka ay ka tirsan yihiin 18-ka qof ee laga shakisan yahay ee lagu hayo gudaha dalka Sucuudi Carabiya," ayuu ku qoray wargeyska the Washington Post, halkaas oo ah warbaahintii uu Khaashuqji wax ku qori jiray.

"Waxaannu kaloo ognahay in shakhsiyaadkaas ay Turkiga u yimaadeen inay fuliyaan amarro la soo siiyay: oo ah inay dilaan Khaashuqji kaddibna ay iska tagaan. Ugu dambayntii, waxaannu ognahay in amarka dilka Khaashuqji uu ka soo baxay madaxda ugu sarreysa ee dowladda Sucuudiga."

Image caption Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan

Isagoo qoray in dilka weriyaha aanay ka qeyb qaadan askar oo kaliya ah ee ay jiraan dad kale oo badan ayuu Madaxweyne Erdogan waxa uu ku baaqay in "dadkii ka dambeeyay dilkii Khaashuqji" bannaanka la soo dhigo.

"Waa in aanay dhicin in markale cid ay ku soo dhiirato in fal noocaas oo kale ah ay ku dhex fuliso dhulka xulafada Nato," ayuu yiri. "Haddii cid un ay digniintaas iska dhegatirto, waxa ay wajihi doontaa cawaaqib xumo baahsan."

Waxa uu ka cowday in aanan wax tallaaba ah laga qaadin qunsulka guud ee Sucuudiga, kaas oo Turkiga isaga tagay, waxa uuna dacwad oogaha guud ee Sucuudiga ku eedeeyay inuu ku guuldarraystay inuu la shaqeeyo dambi baarayaasha "isagoon weliba ka jawaabin su'aalo iska fudud".

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Sawirka weriye Jamaal oo ka muuqanaya shaashadda goob lagu xusuyay oo ku taal magaalada Washington

Xus lagu soo beegay afar todobaad kaddib dhimashadii weriyaha ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Washington.

Daniel Balson oo ka tirsan hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegay in ay tahay in dowladda Sucuudiga loo qabsado dilka weriyaha.

"Muddo dheer ayey ku shaqeynayeen hab ah in iyaga aanan waxba laga qaadi karin xukunnadase ay dadka kale ku ridaan," ayuu yiri.

"Waxay aaminsan yihiin in qof dhaleeceeya dowladda lagu dhexwaayi karo dhismo diblumaasiyadeed misana dadka cadaaladda jecelna aanay arrintaasi ogaan doonin ama haddii ay ogaadaan inaysan ka hor imaana karin ama haddii ay ka hor imaadaan inaysan xasuusan karinba. Hagaag waannu ogaannay waanan ka xumaannay mana hilmaami doonno dilkaasi." ayuu yiri Daniel Baslson.