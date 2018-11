Qaramada Midoobay oo shaacisay qorshe lagu kordhinayo gargaarka la gaarsiiyo dadka Yamen

Image caption Macluusha Yamen

Qaramada Midoobey ayaa shaacisay qorshe ay ku laba jibbaareyso cunnada gargaarka ah ee ay gaarsiineyso dadka reer Yaman, si looga baaqsado in dad badani ay u dhintaan macaluul.

Hay'adda cunnada Adduunka ee Q.M ee WFP ayaa sheegtay in ay isu diyaarineyso bal in ay isku daydo in ay quudiso 14 milyan oo qof oo ka dhigan qiyaastii kala bar dadka dalkaasi Yaman.

Hadalkan ayaa ku soo beegmayo xilli dagaal xooggan uu ka socdo agagaarka magaalada dekadda ah ee Xudeyda.

Hay'adda Cuntada Aduunka ee WFP ayaa sheegtay in xaalada ka jirta wadanka Yamen oo haatan ah xaalada bani'aadanimo ee ugu xun caalamka, ay kasii dareyso maalinba maalinta ka dambeeyo.

Laanta Qaramada Midoobay ayaa horey waxay gacanta ugu heysay quudinta 7 ilaa 8 milyan oo qof oo Yameniyiin ah.

Balse waxay sheegeysaa in haatan xaaladuhu ay sii xumaanayaan, ayna tahay in si weyn loo kordhiyo barnaamijkeeda lagu quudinayo ku dhawaad kala bar dadka wadankaasi Yamen.

Si loogu guuleysto talaabadaasina, waxay hay'addu sheegeysa in loo bahan yahay in collaada la joojiyo,

Haddiise collaadu sii socoto, hay'adda WFP waxay leedahay dadka Yamen waxa ay noqon doonaan kuwa lafo noqda.

Inkastoo Mareykanku ku baaqayo in xabad joojin la sameeyo oo colaadu istaagto, haddana dagaalka ka socdo dalkaasi Yamen ayaa ku sii baahaya dekada istiraatiijiga ah ee Xudeyda.

Isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa dagaal kula jiro falaagada xuutiyiinta ee ay barataareyso Iran, kuwaasi oo ku xoogan magaalada.

Hay'adda Caalamiga ee Laanqeyrta Cas ayaa sheegtay inay siineyso raashiin iyo daryeel caafimaad dadka ka qaxay magaalada Xudeyda, balse kuwa ku go'doonsan gudaha magaalada ay la nool yihiin argagax.