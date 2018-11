Kala qaybsanaan weyn oo ka dhalatay weerarkii Gaalkacyo

Lahaanshaha sawirka Radio Dalsan Image caption Baraha bulshada ayey tan iyo shalay dooddan ka socotay

Weerarkii shalay ka dhacay xarunta uu Cabdiweli Sh. Cali Cilmi Yare ku lahaa magaalada gaalkacyo wuxuu noqday mid dhaliyey dood baraha bulshada ku dhex martay dad taageerayey ficilka Shabaab ay sameeyeen, kuwo wadaadka diiddanaa laakinse aan taageersanayn Al Shabaab, iyo kuwo gebi ahaanaba ka soo horjeeday wixii dhacay.

Waa markii ugu horraysay ee dood noocaas ah la arko.

Dadka doodahaas ka qayb qaatay waxaa ka mi dahayd gabar hambalyaysay weerarkii ka dhacay gaalkacyo, hase yeeshee saacado ka dib walaalkeed ku weyday weerar kale oo isla shalay ka dhacay xaafadda kaawo Godey ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.

Lahaanshaha sawirka Facebook Image caption Sacdiya waxay u riyaaqday weerarka Gaalkacyo, waxayse walaalkeed ku weyday kii Muqdisho

Laakin fikradaas mid ka duwan waxaa qaba wiil isbarbar dhig ku samaynaya wadaadka la dilay iyo hogaamiyihii labaad ee AlShabaab oo iminka ah murashax u taagan tartanka madaxtinimada ee Koofur Galbeed.

Lahaanshaha sawirka Facebook Image caption Cadceed wuxuu is barbar dhigay Sh. C/weli iyo Abuu Mansuur

Fikraddan soo socota qofka qaba wuxuu diiddan yahay in rabshad wax lagu xalliyo. Wuxuu kaloo la yaabban yahay "in ay jiraan dad taageersan fal lagu xasuuqay dad Soomaaliyeed", wuxuu halka ugu dambaysa ku soo gabagabaynayaa ISKA JIRA AL SHABAABKA QARSOON.

Shiine Akhyaar waa fanaan Soomaaliyeed, wuxuuna ka xun yahay weerarkii Gaalkacyo ka dhacay.

Laakinse waxaa jira dad u riyaaqay in falkaas ay sameeyeen Al shabaab. Waa markii ugu horraysay ee la arko dood noocaas ah oo boqollaal qof ay qabaan. Doodda hoos ku taalla waxay ka turjumaysaa doodahaas.

Kala argti duwanaanta qaarkeed waxay keentay in xitaa ku digasho ay dadka qaar soo dhigaan baraha bulshada, iyo qaar laga naxo oo sharci ahaan aysan sax ahayn in la soo bandhigo.

Arrin kale oo ay mudan tahay in la xuso ayaa ah in magacyada dadka qaar ay yihiin kuwo been abuur ah ama dad haybtooda qariyey si aan loo aqoonsan. Laakin waxaa soo baxaysa in ay jiraan dad taageersan Al Shabaab.