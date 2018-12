Qaramada Midoobay oo baaq u dirtay dowladda Koonfurta Sudan

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Dad sita raashiin gargaar

Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay kufsiyo la sheegay in loo gaystay haween badan dalkaasi Koonfurta Sudan.

Qarmada Midoobay ayaa ugu baaqday dowladda Koonfurta Sudan in ay cadaaladda horkeento dadkii ka dambeeyay kufsiyadaasi.

Hay'adda dhakhaatiirta aan xudduuda lahayn ee MSF ayaa Jimcihii sheegtay in 125 haween iyo gabdho isugu jira in lagu kufsaday degaanka Rubkona oo ku dhaw magaalada Bentiu.

Arrintan ayaa ku soo beegmaysa muddo saddex bilood ah ka dib markii heshiis nabadeed ay gaareen mucaaradka iyo dowladda Koonfurta Sudan.

Dagaalkaasi sokeeye ayaa soscday muddo 5 sano ah waxaana ku dhintay dad badan halka ay kumannaan qof ku barakaceen.

Madaxa howlgalka Qaramada Midoobay ee Koonfurta Sudan, David Shearer, ayaa ku tilmaamay kufsiga mid musiibo ah islamarkana ay tahay masuuliyada dowladda in ay joojiso.

Waxa uu ku baaqay in ciidamada qalabka side ay dammaanad qaadaan ciidamadooda, taasi oo muujinaysa in ciidamada dowladda laga yaabo in ay ka qaybqaateen kufsiyada la gaystay.

Qaramada midoobay ayaa xaqiijisay in ay tacadiyadan dhaceen waxa ayna ku baaqday in ay qasab tahay in al joojiyo.