Sanataro Mareykan ah oo mas'uuliyada dilkii Khashoggi dusha u saaray binu salmaan

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Jamal Khashoggi

Sanatarada dalka Mareykanka ayaa waxay sheegeen in imika in ka badan sidii hore ay u rumaysan yihiin in dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed Bunu Salmaan uu door ku lahaa dilkii wariye Jamal Khashoggi.

Sanatarada ayaa hadalkan sheegay ka dib markii ay kulan gaar ah la yeesheen saraakiisha laanta sirdoonka Mareykanka ee CIA.

Weerar dhanka afka ah oo uu Sanatar Lindsey Graham ku qaaday dhaxalsugaha ayaa waxa uu ku sheegay "in kalsooni sare uu ku qabo" uu ku lug lahaa dilka wariye Jamal Khashoggi.

Sanatarka ayaa ku tilmaamay boqortooyada Sacuudiga in ay yihiin "kuwa waalan oo halis ah",.

Dowladda Sacuudiga ayaa dilka wariye Jamal waxa ay u maxkamadeysay 11 qof.

Balse dowladda Sacuudiga ayaa beenisay in dahaxalsuge binu Salman uu ku lug lahaa dilkaasi.

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Maxamed binu Salmaan

Maxay yiraahdeen sanatarada?

Xubnaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka Sanet-ka lama aysan gabban erayadooda ka dib markii ay la kulmeen agaasimaha hay'ada CIA Gina Haspel.

Sanatar Lindsey Graham ayaa sheegay in uusan taageereyn dagaalka Sacuudiga ay ka wadaan Yemen ama in hub laga iibiyo xukuumadda Riyadh inta uu awoodda hayo dhaxalsugaha.

Sanatar Bob Menendez, oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa dhankiisa wariyayaasha u sheegay "in uu imika ku qanacsan yahay si ka badan sidii hore"in dhaxalsugaha Sacuudiga uu masuul ka ahaa.

Waxa uu intaa ku daray in Mareykanka ay qasab tahay"in ay diraan farriin cad oo ah in ficilada noocaas oo kala ah aan la aqbali Karin marka la eego marxaladda uu maanta caalamka marayo".

Sanatar kale oo lagu magacaabo , Bob Corker, ayaa wariyayaasha isna u sheegay: "in aysan maskaxdiisa wax su'aal ah uga jirin in dhaxalsuge Maxamed Binu Salmaan uu amray dilka."

Sanatar Bob oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa intaa ku daray "in haddii maanta Binu Salmaan la horkeeni lahaa garsoore in 30 daqiiqa gudahod dambiga loogu heli lahaa."